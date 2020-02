Guia da fantasia sexual

Vestir fantasias é um dos desejos sexuais

mais comuns entre as mulheres. Pode ser

a enfermeira sexy, a aluna ingênua…

Foto: Getty Images

Beijar Cauã Reymond, transar com Malvino Salvador, ter uma noite romântica Reynaldo Gianecchini. Ficou empolgada só de imaginar? Que bom! Permitir-se fantasiar é plenamente saudável, pois revigora nossa libido, proporciona maior realização, traz autoconhecimento…

”Algumas mulheres imaginam cenas eróticas com o ídolo, outras com um desconhecido. Há, ainda, quem prefira encarnar um personagem para se soltar. Vale tudo!”, afirma a psicóloga e sexóloga Rita Jardim, do Rio de Janeiro.

Mesmo sendo comum, as fantasias nem sempre são compartilhadas com o parceiro. Sem problema, afinal vivenciar essa experiência de forma solitária também é legal. Mas se o casal tem cumplicidade, melhor abrir o jogo. Isso apimenta a relação, quebra a rotina, fortalece os vínculos. Talvez você se surpreenda ao descobrir que tudo o que seu amor queria há tempos era vê-la de chicotinho na mão!

As fantasias femininas mais comuns

. Encarnar a dominadora

Homens adoram a ideia de serem amarrados e dominados por uma parceira com roupa preta, salto alto e chicotinho.

. Fingir que é prostituta

O sexo para as mulheres é ensinado/aprendido tão cheio de regras e pudores que, de certa forma, ser a prostituta é viver o sexo livre.

. Fingir que é violentada

A sensação de ser dominada costuma excitar.

. Ver outros casais transando

A procura por casas de suingue (troca de parceiros) tem aumentado. Uns só veem, outros experimentam. Se todos concordarem, então, sem pudores. Mas com camisinha!

. Transar a três

Algumas mulheres se imaginam transando com dois homens; outras, com uma mulheres e um homem. ”Isso nada tem a ver com homossexualidade. É pura fantasia”, diz a sexóloga Rita Jardim.

. Transar em lugar público

O risco de ser flagrado é um ótimo excitante.

. Transar com fardado

Dá-lhe policial, bombeiro, marinheiro…

. Vestir uma fantasia

Pode ser a enfermeira sexy, a aluna ingênua, a odalisca…