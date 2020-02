Garanta o dia dos namorados

Comprometida? Siga as nossas dicas!

Foto: Dreamstime

● Leve-o para ajudá-la a comprar lingerie.

● Sirva o café da manhã na cama e compartilhe a refeição.

● Na hora do jantar, em casa, coloque uma roupa que usa para sair e justifique: “Quero ficar bonita para o meu amor!”.



● Espalhe bilhetes carinhosos (e eróticos) pelos bolsos dele.

● Pela manhã, acorde-o com beijos no rosto, no tórax…

● Quando ele estiver se trocando para o trabalho, dê-lhe aquele beijo de cinema!

● Troque-se na frente do parceiro e peça que ele a ajude a escolher o melhor sutiã.

● Saia para dançar e movimente-se de modo sensual, apenas para ele, como se estivessem a sós.



● Quando ele chegar do trabalho, delicie ambos com uma rapidinha.



● Presenteie sem razão, apenas por ele ser especial.

● Durante um programa de TV que você adore, desligue o aparelho. Abrace e beije o gato e diga preferir o entretenimento que tem ali!

● Prepare um jantar, regado a vinho, com o prato preferido do companheiro. No meio da semana mesmo!

● Beije-o – de verdade! – todos os dias.

● Invada o banho dele.

● Sussurre algo ousado e provocante quando estiverem em público.

● Tome a iniciativa para o sexo!