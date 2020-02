Fiz um amigo “sexcreto” de produtos eróticos

Todas queriam saber qual seria o presente picante

Eram mais de 20 mulheres no salão de um hotel na cidade de Águas de Lindoia, em São Paulo, no final de 2007. Cada uma ia ao centro da roda para dar dicas sobre sua amiga secreta. Todas queriam saber qual seria o presente picante. Só era permitido dar mimos de sex shop.Enquanto confraternizávamos, nossos maridos estavam em outra parte do hotel, cuidando dos filhos. Conheça a história completa de Carolina Gouvêa:

“Conheci essa turma no Orkut, em uma comunidade de mães que tiveram bebês em 2006. Todas tinham entre 20 e 35 anos e pelo menos um filho. De tanto conversar sobre a maternidade, acabamos nos tornando amigas. Um dia rolou uma troca de mensagens sobre sexo e percebemos que muitas de nós tinham pudores e receios em relação a esse tema. Aí surgiu a ideia de fazer o tal amigo “sexcreto”.

Na hora da troca, apareceu cada presentinho… Nos divertimos muito quando uma menina mais acanhada presenteou a amiga com um vibrador em forma de cobra! Foi legal perceber que todas curtiram a brincadeira. E ninguém errou na escolha. A maioria optou por produtos que podiam ser usados a dois, como géis e algemas. Afinal, éramos casadas”.

Carolina deu um vibrador e um anel peniano

Foto: Divulgação

Estreamos os mimos

“Como dormimos no hotel, os presentes foram bem úteis. Isso ficou claro no dia seguinte, durante o café da manhã. Estava estampado na cara de todos… Muitas ainda se recuperavam da fase sem sexo do resguardo ou sentiam vergonha do corpo, pois tinham engordado na gravidez. Os presentes reacenderam a intimidade de vários casais.

Minha amiga sexcreta era supertímida. Dei um vibrador e um anel peniano. Ela disse que testou os presentes na mesma noite e adorou! No meu caso, a intimidade com meu marido continuou quente, apesar dos 20 kg que ganhei durante a gestação. Pena que não pude estrear meu presente ali no hotel. Nosso filho de 1 ano estava no quarto com a gente… Mas depois que voltamos do evento, usamos, e muito, o vibrador que ganhei!”

16 ideias de presentes para um amigo “sexcreto” de até R$ 30

Gostou da ideia de Carolina e quer fazer um amigo secreto erótico com as amigas? A revista Sou mais Eu! selecionou produtos para todos os gostos, tudo por menos de R$ 30.

1. Perfume afrodisíaco, na GMR, R$ 29,90

2. Gel comestível, na GMR, R$ 10

3. Gel Eletric Plus – Vibrador líquido, na GMR, R$ 22,80

4. Géis aromatizantes, na Desejo Oculto, R$ 9,10

5. Aviso de porta, na Desejo Oculto, R$ 3,50

6. Baralho Kama Suthra, na Desejo Oculto, R$ 19,90

7. Kit com gel, sabonete e hot ball, na Desejo Oculto, R$ 25,90

8. Pomada que esquenta e gela, na GMR, R$ 10

9. Dado do prazer, na GMR, R$ 11,90

10. Hot ball (bolinhas que esquentam), na Desejo Oculto, R$ 9

11. Tapa-sexo comestível, na GMR, R$ 14,70

12. Vela corporal, na Desejo Oculto, R$ 24,50

13. Gotas do Prazer, na Desejo Oculto, R$ 12,30

14. Vibrador Bullet, na Desejo Oculto, R$ 26,90

15. Algema de metal, na Desejo Oculto, R$ 29,90

16. Anel peniano com vibrador, na GMR, R$ 19,80