Está na hora de ter um vibrador?

Dicas para encontrar o vibrador ideal

Foto: Dreamstime

O passo a passo para encontrar o vibrador ideal

1. O que você quer?

Para acertar a compra, você precisa saber o que deseja. Se quer um brinquedo para a penetração, o formato do pênis é o melhor. Já o bullet, que tem a forma de um ovo, funciona muito bem no estímulo do clitóris. Agora, para explorar todo o corpo – inclusive a região genital -, procure por esponjas vibratórias. “O caminho para achar o vibrador ideal deve ser divertido! Vá testando até encontrar seu preferido”, diz Paula Aguiar, autora dos manuais My Vibe, sobre vibradores.

2. Para começar

Se quer iniciar devagar, “escolha um bem pequeno, com a textura de um pênis ereto”, recomenda Jenny Hare, autora de Orgasmos: Como Chegar Lá (Ed. Best Seller, R$ 24,90). O importante é optar por um modelo fácil de usar e que provoque vários estímulos diferentes.

3. Tenha atitude

Se quiser se sentir mais segura, converse com um ginecologista sobre o assunto e leia sobre o tema. “Também é essencial entrar em uma sex shop e questionar sobre cada produto, testando na pele para sentir se pode machucá-la”, alerta a personal sex trainer Fátima Moura. Tem vergonha de ir à loja? Visite os sites! E, caso tenha alergia a alguma substância, confirme se ela não está presente na composição de seu brinquedinho.

4. O preço

Nada de investir uma grana logo no primeiro vibrador! “Escolha um barato e versátil, que, se não for maravilhoso, não fará você se sentir mal por perder alguns reais”, ensina Paula. Assim, você economiza – e pode até comprar modelos diferentes para testar. “Quando souber do que gosta, recomendo investir em produtos de qualidade, pois possuem maior durabilidade”, diz.

Como usá-lo

… Sozinha

Desligue-se do mundo e, com o vibrador na mão, explore cada pedaço do corpo. “Sozinha, você sentirá menos pressão para atingir o orgasmo e mais liberdade para experimentar”, diz Paula Aguiar. Tente mover-se contra o vibrador, segurando-o próximo à vulva, sempre movimentando o quadril.

… Acompanhada

Primeiro, descubra o que o gato acha: “Mostre uma matéria sobre o tema e pergunte a opinião dele”, diz Fátima Moura. É legal escolherem juntos o brinquedo. Na hora H, você pode deixar que ele controle a vibração, percorra seu corpo esquentando as preliminares, ou tome a frente na penetração!