Essas dicas simples garantem que o seu vibrador dure por mais tempo

Dar prazer a si mesmo é uma delícia, mas cuidar dos vibradores – ou pulsadores – é essencial para que eles durem por mais tempo. Por isso, conversamos com Natali Gutierrez, fundadora do sex shop Dona Coelha e especialista em brinquedos sexuais, para entender quais são os cuidados básicos necessários na hora de guardar os sex toys.

1. Nunca esqueça de limpá-los

Ainda que o cansaço venha depois de alcançar o orgasmo, o primeiro passo para guardar o vibrador é limpá-lo. De acordo com a especialista no assunto, os brinquedos sexuais devem ser limpos com sabão neutro e água ou com produtos específicos para isso – os sexcleaners.

É importante ressaltar também que por mais que você seja fã do álcool em gel pela praticidade, saiba que ele não é indicado para limpar sex toys. Assim como água sanitária também não – sim, já questionaram Natali sobre isso.

Veja também





2. Eles têm pilha?

Uma dica de ouro para manter os brinquedos sexuais funcionando plenamente é tirar a pilha para guardá-los. Isso é importante porque o aparelho pode ser prejudicado pelo líquido que é liberado pelas pilhas, o hidróxido de potássio (KOH) – que é corrosivo e tóxico.

Veja também



3. E se for bateria?

Ainda que possa parecer contraditório, os vibradores movidos à bateria devem ser guardados de outra forma. Ao terminar de usar, o sex toy deve ser recarregado completamente para voltar à gaveta. Isso ajuda a preservar a vida útil da bateria e, consequentemente, dos brinquedos sexuais.