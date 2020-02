Dita Von Teese faz show de strip no Brasil e dá dicas para ficar mais sensual

Em show no Brasil, Dita usou penteado

em homenagem a Carmen Miranda

Foto: Divulgação

Filha de mãe manicure e pai maquinista, a americana Dita Von Teese, 37 anos, consagrou-se diva do burlesco (espetáculo que mistura dança, comédia e strip-tease) e tornou-se autoridade mundial em sensualidade e poder feminino.

No currículo desta morena (na verdade, ela é loira e tinge pessoalmente seus fios), além dos cerca de R$ 75 mil por dez minutos de show, está a preferência pelo estilo pin-up (pense em Betty Boop e nas estrelas do cinema dos anos 40 e 50), um casamento com o exótico cantor Marilyn Manson e uma vida social com direito à presença no tapete vermelho do Oscar. A seguir, confira as principais lições da beldade, que sabe seduzir sem parecer vulgar.

Dita Von Teese conta seus segredos para ser poderosa

Os truques de Dita

· Não há mal algum em usar diversos recursos para parecer mais bonita. Capriche na maquiagem, use uma lingerie que a deixe bem sexy (experimente meias 7/8!), troque a luz direta por outra mais suave (quem sabe velas?), suba no salto, enfim, produza-se!

· Muitas mulheres acreditam que o título de “poderosa” vem somente atrelado a uma imagem de pessoa forte, quase arrogante. Pois Dita faz o contrário: transborda delicadeza com movimentos suaves e meigos. Seja segura e confiante, mas não deixe que tais qualidades se sobreponham à sua feminilidade.

· Olhe nos olhos. No palco, Dita, ainda vestida, seduz apenas com seu olhar confiante. Com este gesto, a stripper mostra que não tem vergonha de estar ali – ao contrário, sente-se completamente merecedora de ser o centro das atenções.

· Levar o jogo de sedução com uma dose de bom humor deixa a situação mais leve e ajuda o casal a se soltar. Como? Com sorrisos marotos e muita provocação!