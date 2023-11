De volta ao campo? Como voltar a namorar após um divórcio

O fim de um relacionamento é sempre turbulento, desde nos acostumar à falta de alguém ao nosso lado antes de dormir até ajustar que fica com as cadeiras e jogos de panelas adquiridos juntos. E se o fim de um namoro já consegue testar nossa resistência emocional, um divórcio muda completamente a atmosfera em que vivemos, tendo que superar o primeiro beijo, a primeira dança e a primeira casa. Os meses posteriores são difíceis, administrando as finanças sozinha até ficar encarregada de fazer todos os turnos de lavar a louça que antes eram partilhados, mas ainda pior, lidar com a desilusão no amor.

Depois da separação de um casamento, existe quem diga uma frase célebre entre quem termina um relacionamento: “Nunca vou amar alguém de novo!”. Afinal, o amor não é uma ciência exata com resultados premeditados, para que se submeter a encontrar um novo parceiro e estar sujeita às correntezas do amor, não é mesmo? “A noção de amor que temos parte muito do que vivemos, de como aprendemos a amar e ser amado. De certa forma, se vivenciamos uma relação saudável, carregamos uma perspectiva mais flexível e funcional, e se vivenciamos uma relação tóxica, essa noção pode estar distorcida”, reflete Isabela Teixeira, psicóloga de mulheres.

Medo de rejeição, comprometimento e de ter esquecido como amar cercam a mentalidade de mulheres divorciadas. Tudo tem fim, e é exatamente por isso que devemos assumir os riscos e temores de voltar ao campo do romance, e nos aventurar em mais uma jornada de amor, caso estejamos prontas emocionalmente.

Estou pronta para voltar ao campo?

“Será que estou pronta para tentar de novo?” A volta ao campo pode vir acompanhada de diversos receios e medos após o fim de um casamento, alguns dos quais devem ser tratados com ajuda profissional. Mas, no fim, somente você pode determinar o momento certo para retomar sua vida amorosa – podendo ser um caso de uma noite, um relacionamento casual ou sério, tudo depende da sua estabilidade emocional e conforto consigo mesma.

“Esse processo varia de pessoa para pessoa, mas é necessário ouvir seus próprios sentimentos e se entender, caso você esteja insegura ou confusa, pode ser útil contar com ajuda profissional para diminuir as preocupações, e não trazer excesso de desconfiança de experiências passadas. Entenda que é um bom momento, partindo do seu querer, não por uma pressão social, entendendo que não se sente desesperada por uma relação e está bem com a própria companhia”, reflete a terapeuta.

A especialista ainda destaca que não é necessário encontrar um amor novo logo após a separação, orientando que o primeiro amor a ser encontrado nesta etapa seja o amor próprio. “Cada pessoa lida com o término de forma singular, e não deve existir um cronograma definido, até porque parte de uma escolha muito pessoal. E ainda que possa existir uma pressão social, principalmente para mulheres, de estarem inseridas em uma relação, não se cuidar e se inserir em um novo relacionamento, pode ser prejudicial para a própria saúde física, emocional e mental, e para a relação”, acrescenta Teixeira.

Não há uma fórmula exata para definir o momento certo para ‘voltar ao campo’, mas lembre-se que é sempre interessante tomar um tempo para se reconhecer sozinha mais uma vez.

Entenda as dificuldades românticas pós-divórcio

Com o fim de uma relação tão marcante na passagem da sua história, é inevitável que encontremos dificuldades na hora de nos abrir ao amor mais uma vez, medo e incertezas permeiam nossa mente, e é importante entendê-las. “O fim do casamento pode trazer uma fase de tristeza, associada a quebra de expectativas quanto a uma nova relação. E mesmo a culpa pós divorcio sendo compartilhada, surgem conflitos quanto à autoestima e a autoimagem de quem está inserido, esbarrando assim na percepção de amor próprio, de amor pelo outro e na própria crença de auto suficiência”, explica psicóloga de mulheres.

Dentre as dificuldades no caminho podemos encontrar um novo medo em aceitar um compromisso tão grande, afinal, não era de se esperar menos com o fim de um dos maiores sinais de compromisso. Além disso, Teixeira destaca o medo de confiar em outras pessoas, além de aparecer a dificuldade de ter que enfrentar outra decepção ou perda, apontando que a psicoterapia se mostra como um espaço vital para compreender quais são as raízes do que você sente e trabalhar cada uma dessas emoções.

“Acredito também que parte muito do próprio esforço em se enxergar, avaliando como está a autoestima, se você percebe que lidou de maneira funcional com a bagagem da relação anterior, como ressentimentos, raiva. De certo, vale você ser verdadeira consigo e no que acredita. No final, o mais funcional é seguir o seu ritmo alinhado com suas necessidades e objetivos”, conta.

E se sua noção de amor estiver conectada à dependência emocional, ou a aspectos disfuncionais, após o divórcio, é comum aparecer a perspectiva de vazio e solidão pode aparecer com força, além da desesperança.

E como isso me afeta?

“Se a confiança estiver abalada após o divórcio, dificulta o estabelecimento de uma base mais sólida para uma relação saudável, gerando medo de se machucar”, explica a psicóloga de mulheres. Ela ainda acrescenta que caso ainda estejamos com questões emocionais não resolvidas, pode haver muitas comparações com o relacionamento anterior – o que já nos faz começa com o pé esquerdo! – além da criação de expectativas não realistas.

Esses fatores não afetam apenas a nossa saúde mental, mas também na nova tentativa de relacionamento. “Fora que quando pensamos, pressões sociais e expectativas acabam corroborando para a ansiedade do futuro. E caso, mesmo com todas as mudanças, não haja um movimento de busca por autoconhecimento, uma reflexão funcional, padrões disfuncionais podem ser repetidos, gerando mais questões na nova relação”, acrescenta.

Chegou a hora de se cuidar!

Durante o divórcio e o pós-divórcio, é interessante contar com o apoio da própria rede, ou até mesmo com ajuda psicológica, pois vai ser necessário dar tempo ao processo de autoconhecimento e cuidado emocional, para trabalhar a própria autoestima e a autoimagem, sendo comum encostar em sentimentos como desamparo e angústia.

“Após se manter em uma relação por muito tempo, muitos comportamentos apresentados partem da convivência, então é importante revisitar as lições aprendidas com a relação anterior, para não haver uma repetição de padrão de comportamento disfuncional e reforçar padrões que foram funcionais. É legal focar em desenvolver novos limites saudáveis e uma comunicação que seja mais eficaz, e contar com apoio de pessoas que possam te acolher”, salienta a psicóloga.

Evite as clássicas comparações

A pessoa que escolhemos precisa saber respeitar e entender nossas necessidades, logo, assuma quem você é, e também cultive uma autoestima sólida, se valorize. Isso vai te ajudar não só na autoconfiança, mas a evitar relações nas quais você se subestime, seja omissa ou aceite tratamento inadequado.

“Fique atenta! Existem valores negociáveis e valores inegociáveis, revise cada um deles, por exemplo, se a comunicação é algo extremamente importante para a relação e você está percebendo sinais que podem gerar falhas, comunique, isso pode te fazer evitar comportamentos disfuncionais, e colabora para a construção de uma compreensão mútua. Não ignore comportamentos que seriam sinais vermelhos, como: controle excessivo, falta de respeito ou desonestidade”, comenta.

Busque reconhecer suas inseguranças, medos, padrões sabotadores, busque compartilhar seus sentimentos, expectativas e preocupações de maneira clara e respeitosa. Limites são sempre necessários e não se apresse com compromissos sérios, com medo de perder alguém, respeite seu tempo.

Vamos voltar ao campo

“Primeiro, busque ferramentas de autoconhecimento, assim consegue aprofundar sua compreensão de si mesma e suas motivações. Logo, você pode também buscar espaços para desenvolver novas habilidades, explorar novos hobbies e cultivar interesses diferentes, não para impressionar outra pessoa, mas para sua auto satisfação”, recomenda Teixeira.

A profissional ainda aponta a possibilidade de se inserir em atividades, aulas coletivas, participar de grupos, clubes, eventos relacionados ao seu interesse, assim ampliando seu círculo social e ajudando a conhecer pessoas que possam compartilhar seus valores e paixões. Além disso, não se esqueça de comunicar sua nova segurança com amigos e familiares, podendo te apresentar a pessoas que possam ser compatíveis com você.

“Se fizer sentido, existem aplicativos onde você pode conhecer pessoas interessantes, mas lembre-se de tomar cuidado com golpes, se necessário peça o CPF da outra pessoa e busque informações judiciais que possam ser relevantes para a sua proteção. Você pode optar por encontros mais descontraídos, lembrando também de estar sempre em lugares públicos. E nesse processo seja honesto com as pessoas que se relaciona, ou iniciou um diálogo”, recomenda junto a um alerta.

Para mulheres maduras que passaram anos ao lado do parceiro, um dos maiores medos após o divórcio é a sensação de que estamos ‘velhas demais para nos aventurar no amor’. Isabela conta que lidar com essa sensação vai envolver superar preconceitos etários e desafiar padrões sociais estabelecidos. “Mas foca em entender que a idade não pode definir o seu valor como pessoa, muito menos dizer sua capacidade de estar inserida em uma relação ou não”, aponta.

Seja muito gentil consigo, esteja aberta às surpresas que aparecem quando você se dispõe a se enxergar com amor. Se dê a oportunidades de encontrar pessoas, seja paciente e entenda que pode levar um tempo. Experiências disfuncionais não podem definir a qualidade das novas relações, elas precisam ser usadas para impulsionar sua necessidade de busca, se fizer sentido, por pessoas que sejam compatíveis e te acolham.