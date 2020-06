Conheça o trabalho de 4 empreendedoras incríveis para o Dia dos Namorados

Com o isolamento social, ficou evidente a importância de ajudar pequenos empreendedores e seus negócios. Além disso, datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, vêm ampliando as vendas pela internet.

Foi pensando nisso que a equipe de CLAUDIA selecionou quatro empreendedoras com histórias incríveis, que as fizeram chegar onde estão hoje. Elas usam seus talentos para produzir e vender peças com muito carinho para você dar para a pessoa amada. Se liga!

Piadas e (muito) amor feitos à mão

Aos nove anos, Victória Zayat matava os treinos de tênis para assistir escondida às aulas de pintura em porcelana com mulheres idosas, em um ateliê próximo. Chegou a ficar um mês sem praticar o esporte e sua mãe só descobriu quando foi pagar a mensalidade e a professora se recusou a aceitar o cheque. “Ela falou que eu não poderia aceitar o pagamento porque eu não ia há mais de um mês nas aulas”, conta a jovem, dando risada. “A minha mãe então me matriculou nessa aula de porcelana e deu tudo certo”, completa.

Crescendo com muita paixão pela arte e com o desejo de aprimorar suas técnicas, Victória se tornou designer de produto e, inspirada pela mãe que sempre empreendeu, decidiu abrir um negócio próprio. “Empreender para mim é uma forma de ter uma carreira”, conta. “Eu sabia que queria ser uma pessoa que ficaria mais tempo em casa, que teria um tempo melhor utilizado para minha vida e eu sabia que se eu trabalhasse com algo que eu amasse, eu teria saúde mental, zelo comigo mesma e também teria um desempenho melhor”, confessa.

Victória Zayat, dona da “Ócio&Café”, em seu ateliê, em São Paulo

Na adolescência, sua família passou por algumas dificuldades financeiras, que foram a motivação principal para ela buscar aprender mais sobre o empreendedorismo. Hoje, com 28 anos, Victória é dona da Ócio&Café, uma loja de canecas personalizadas — e com muita atitude — feitas à mão por ela e por sua mãe. Estampadas com memes e expressões engraçadas, elas já conquistaram mais de 34 mil seguidores no Instagram (@ooocio.cafe).

Para o Dia dos Namorados, Victória sugere a caneca “You are my Turu Turu” (Você é meu Turu Turu, em inglês), em referência à música Quando você passa (Turu Turu) de Sandy & Júnior. “Eu sou fã deles e a caneca, com certeza, com um kitzinho com chocolates para aquecer a relação, vai ser um presente mara”. A caneca sai por R$ 37 e pode ser comprada no site da Ócio&Café.

Caneca “You are my Turu Turu”, da Ócio&Café

Empreendedorismo em dose dupla

Em Salvador, na Bahia, Jéssica Nery e seu companheiro José Leoncio, ambos com 30 anos, viram nas adversidades da vida uma chance para começar a empreender. Em 2016, José ficou desempregado e passava dificuldade para se recolocar. Com o desejo antigo de trabalhar com bottons personalizados, resolveu pegar o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e investir em uma nova empresa. Nasceu, assim, a “O Que Eu Quiser Criações”.

Em 2018, foi a vez de Jéssica perder o emprego. Com uma filha pequena para sustentar, ela e José aumentaram o portfólio de produtos e a produção da loja. “Antes eram só bottons e começamos a vender também canecas, almofadas e outros tipos de presentes personalizados. Então, começamos de fato a trabalhar só com isso exclusivamente”, conta a empreendedora.

Assim como na história de Victória, a arte sempre esteve presente na vida do casal. “Eu sempre fui muito de desenhar e ele também. Ele tem muito mais afinidade com a questão virtual, trabalhar com programas de computador. Eu sempre fui mais do papel”, revela. “Minha mãe é artesã, então sempre participei com ela da criação desses trabalhos manuais, sempre estive nesse universo.”

Jéssica Nery e José Leoncio, donos da “O que eu quiser criações”

Para o Dia dos Namorados, Jéssica sugere uma almofada personalizada. “Para quem tá longe do namorado, pode abraçar a almofada, com aquela mensagem, com foto do casal, com uma frase específica daquela pessoa. Torna-se algo muito especial, principalmente nessa data”. O item sai por R$ 35. No momento, a loja só entrega em Salvador e por toda a região metropolitana, com prazo de apenas 24 horas após a confirmação do pedido.

Almofada personalizada da “O Que Eu Quiser Criações”

Filho como inspiração inicial

Após sair de um emprego de 12 anos como contadora, Janyce Freire resolveu realizar o sonho de empreender. Mas sua história com os próprios negócios começou um pouco antes, em 1991, quando seu filho nasceu. Para conseguir sustentar o bebê, enquanto estudava para prestar concursos públicos, ela começou a fazer pães e bolos para vender.

Quando ficou desempregada, Janyce resolveu se aventurar de vez no empreendedorismo. Comprou uma loja de bolos e cupcakes, em Brasília. Mais tarde, com o fechamento da única loja de presentes que havia no shopping, ela decidiu mudar de segmento e investir em presentes criativos. “Queria ter mais qualidade de vida e mais tempo para mim”, conta.

Foram quatro anos no segmento, abrindo mais uma loja nesse meio tempo. Mas, com a crise econômica de 2018, o comércio entrou em queda e ela precisou fechar um dos estabelecimentos. Voltou apenas em setembro do ano passado, dessa vez, se aventurando pelo e-commerce. Foi quando criou a Surprise Presentes.

Janyce Freire, dona da “Surprise Presentes”

“No começo, aprender a vender on-line, convencer alguém que o seu produto é bom à distância, foi o maior desafio, pois estava acostumada com o contato direto com o cliente. Fiz alguns cursos, errei muitas vezes, acertei outras e hoje, após 10 meses de site e muito trabalho, noites de dedicação, acredito estar trilhando o caminho certo”, afirma.

“Ainda falta muito, mas o desafio de fazer alguém feliz ao ser presenteado é o que me move. Quando alguém compra um presente seu para outro alguém que ama, está depositando no seu trabalho amor. Isso é muito gratificante e te devolve uma energia única”, completa.

Por falar em amor, para o Dia dos Namorados, Janyce sugere a caneca “Te amo muito”, que pode ser adquirida no site por R$ 49,90.

Caneca “Te Amo” é a sugestão de Janyce para o Dia dos Namorados

Arte entre paredes

A paulistana Graziella Luzini, de 27 anos, sempre se considerou “a Grazi das decorações e dos presentinhos criativos e bem embalados”. Designer de Interiores, a jovem já sentia vontade de abrir uma marca própria, mas foi em 2015 que decidiu criar, de vez, a Entre Paredes.

Tudo começou quando, ao trancar o curso de Arquitetura, decidiu criar um canal no YouTube sobre decoração e mostrar nele a reforma de seu quarto. Para fazer uma parede cheia de pôsteres, ela desenhou as próprias estampas. “Assim que chegaram as impressões, vários amigos meus quiseram comprar e eu, capricorniana que sou, já resolvi vender”, conta.

Graziella Luzini, dona da “Entre Paredes”

Grazi então começou levantando os produtos que gostaria de ter personalizados, mas não encontrava para comprar, como cadernos, quadros decorativos e porta-retratos. “O primeiro produto criado oficialmente foi a polaroid de mesa, que sempre foi o carro chefe de vendas da loja”, revela. Meses depois, largou o emprego fixo em um escritório para tocar seu empreendimento.

“A maior dificuldade sempre foi conciliar sozinha todas as atividades. Entre administrar, produzir e criar, a vontade era só de ficar inventando coisa nova”, confessa. Mas com a ajuda da mãe, que a auxiliava na produção, dos amigos, que ajudavam nas entregas e também a produzir, e da companheira, que dá uma força com a comunicação e identidade da loja, a Entre Paredes foi crescendo. Hoje, o perfil no Instagram (@entreparedes.art) já soma mais de 23 mil seguidores.

Para o Dia dos Namorados, Grazi sugere a polaroid de mesa, que sai por R$ 30, e o quadro Sky’s Time, que custa por R$ 80.

