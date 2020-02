Como se livrar de uma relação problemática

Nada de comodismo. Não aceite menos do que merece!

Foto: Getty Images

Desentendimentos fazem parte da vida a dois. Afinal, conviver não é fácil e as atribulações do dia a dia roubam mesmo um bocado da paciência para lidar com o outro. Porém, existe um limite claro: quando as brigas e a insatisfação passam a “traduzir” a relação, algo vai mal. Há fortes possibilidades de você estar forçando uma barra, ficando com alguém não pela pessoa em si, mas para não estar sozinha. Os resultados, claro, são frustração, desgaste. Portanto, chega de conformismo. Invista em parceiros que a façam minimamente feliz!

Fatores que contribuem para que as pessoas sustentem relacionamentos que não as fazem felizes de verdade

Estima zero

Um dos principais alicerces da relação meia-boca é a baixa autoestima. Pudera: se você não se valoriza, jamais poderá inspirar o outro a tratá-la como se deve. A solução, então, está em mudar a forma de se ver. “O nível de exigência das mulheres na escolha do parceiro aumenta junto com a autoestima”, garante Marcelo Puglia, autor de Me Apaixonei Por Um Idiota (Ed. Matrix, R$ 18,90).

Ilusão

Muitas mulheres toleram uma relação ruim por acreditar que podem mudar o companheiro. Passam a viver, então, na expectativa de que um dia tudo será diferente. Mera ilusão, “pois uns detalhes podem mudar, mas essência e caráter, não!”, alerta a psicóloga Carmen Cerqueira Cesar. Muito cuidado, então, para não usar desculpas esfarrapadas em prol de justificar um romance que NUNCA a completa.

Insegurança

Relacionada à baixa autoestima, faz com que você pense não ser boa para ninguém – nem para o companheiro. Por isso, evita confrontá-lo, aceitando tudo o que a incomoda. “Para o sofrimento ser tolerável, ela passa a imaginar que as coisas se resolverão no futuro, por si só”, explica Luiz Cuschnir, psiquiatra do Iden.

Carência

A necessidade física e emocional de ter alguém para ligar, namorar, trocar confidências é, segundo o autor Marcelo Puglia, um sentimento que leva à escolha de um parceiro aquém do esperado/merecido.”A carência e a escolha de um idiota para se relacionar andam de mãos dadas”, afirma ele. Ou seja, passar por cima da vontade de ter alguém a qualquer custo é o primeiro passo na escolha de um cara digno da sua companhia.

Pressão

Além de todos os fatores internos anteriormente citados, as pressões da sociedade – ou seja, o que os outros pensam – também influenciam na aceitação de um romance fraquinho. O estereótipo de que a mulher solteira foi rejeitada, por exemplo, é cruel. Nessa esteira, vários outros valores sociais, religiosos e até mesmo econômicos podem virar verdadeiros tormentos. Seu papel? Priorizar aquilo que atende às suas expectativas e não às de terceiros.