Como deixar os homens enfeitiçados por você

Ingredientes para se tornar uma mulher irresistível

1. Caráter/Confiabilidade

Para passar mais confiança é preciso se manter coerente. “Falar uma coisa e agir de forma contrária pode deixá-lo desconfiado”, explica a psicóloga Marina Vasconcellos. Para que o gato se sinta confortável ao se abrir com você também é importante não ser fofoqueira. “Se costuma espalhar notícias por aí e expor seus amigos, será difícil acreditar que com ele será diferente”, assinala. Outra preocupação demonstrada pelos homens consultados na pesquisa foi a infidelidade. Para Allan e Barbara Pease, autores de Desvendando os Segredos da Atração Sexual (Sextante, R$ 24,90), dar detalhes sobre seus relacionamentos anteriores, paquerar outros homens e fazer sexo logo no início do relacionamento são algumas atitudes que os homens percebem como sinais de infidelidade.

2. Bom humor

O mau humor geralmente está ligado à insatisfação com algo em sua vida. Pode ser que você não esteja se sentindo realizada no trabalho, tenha problemas na família ou simplesmente não esteja bem consigo mesma. “O primeiro passo é localizar o que está tirando o seu humor”, indica Marina Vasconcellos. Quer ficar mais descontraída? Procure levá-lo para programas que geralmente a animam e lhe dão prazer. Confortável, você se sentirá bem e ficará mais atraente.

3. Beleza

Segundo Thiago de Almeida, psicólogo especialista em dificuldades amorosas e autor de A Arte da Paquerar (Letras do Brasil, R$ 32), as pessoas são como mariposas, atraídas pela luz. Por isso, mulheres “iluminadas”, ou seja, para cima, positivas, são mais atraentes. “Quem tem uma boa autoestima investe mais em si, por isso acaba ficando mais bonita”, explica.

4. Simpatia/Sociabilidade

Não confunda timidez com antipatia! Se você é retraída, não vai conseguir (e nem deve) se tornar extrovertida só para agradá-lo. Porém, se realmente está interessada no rapaz, vale a pena dar uma atenção especial ao moço. Isso inclui esforçar-se para se integrar melhor com amigos e família do gato.

5. Inteligência

A fluidez na comunicação é essencial. Para isso, é preciso saber ouvir com atenção além de falar. “Quando alguém fala sem parar deixa o outro retraído, se sentindo dispensável”, ressalta Thiago de Almeida. Puxar assunto não é sua obrigação; não tema o silêncio, que pode apenas significar reflexão.

Comprovado!

Uma pesquisa da Universidade de Iowa, nos EUA, mostrou que quando se trata de uma companheira, os homens são mais complexos do que supõe o senso comum. Realizado a cada década desde 1939, o estudo pede que eles classifiquem, por ordem de importância, os atributos considerados na hora escolher uma parceira. Inspirada nesse estudo, VIVA! pediu que 68 homens, de diferentes idades e profissões, enumerassem, de 1 a 17, itens que mais valorizam em uma mulher – sendo 1 o mais importante. O resultado você já sabe: caráter e confiabilidade!



Universidade de Iowa (1939)

1. Caráter/Confiabilidade

2. Estabilidade emocional/Maturidade

3. Ser compreensiva

4. Atração

5. Desejo de constituir família

Universidade de Iowa (2008)

1. Atração

2. Caráter/Confiabilidade

3. Estabilidade emocional/Maturidade

4. Inteligência

5. Ser compreensiva

VIVA! (2011)

1. Caráter/Confiabilidade

2. Bom humor

3. Beleza

4. Simpatia/Sociabilidade

5. Inteligência