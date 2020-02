Brinquedinhos sexuais infalíveis

Não vá confundir com fone de ouvido! Esses são o We-vibe 2 e o Sqweel, apetrechos sexuais de expert

Foto: Divulgação

Para quem não quer dormir no ponto, aí vão algumas indicações de aditivos sexuais infalíveis.

Sugestões de Luciana Keller, psicóloga e proprietária da butique erótica Constantine, em São Paulo:

Sqweel: “As pequenas linguinhas de silicone estimulam o clitóris. É o brinquedo mais próximo da sensação do sexo oral”.

We-vibe 2: “O vibrador em formato de U é a grande novidade. À prova d’água, pode ser carregado na tomada. Estimula ao mesmo tempo o ponto G e o clitóris”.

Sugestões da atriz Maria Paula, que vive uma saracoteadora dona de sex shop no filme brasileiro “De pernas pro ar“:

Lingerie: “Minha lista de objetos sexuais indispensáveis começa com uma lingerie ultrassexy, de preferência preta e com detalhes de cristais Swarovski”.

Óleo de massagem: “Ele certamente vai adorar ser tocado com carinho e delicadeza. Meu preferido é o Sensualité Tropicale, da The Body Shop”.

Essências: “Em noites quentes de verão, prefiro a essência Antik Summer, da L’Eponge”.

Anel peniano com cápsula vibratória: “Pode ser usado simultaneamente pelo casal. É colocado bem na base do pênis. Tanto o homem quanto a mulher sentem a vibração”.

Sugestões de Fernanda Colavitti, editora da revista NOVA:

“Géis, óleos, cremes de massagem e bolinhas eróticas (aquelas que explodem) são as campeãs na preferência das leitoras”.