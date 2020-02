Alice aprende a voar

Alice e Christian mantêm relacionamento às escondidas.

Nunca havia me sentido tão feliz. Finalmente, assopraria as velinhas dos meus 18 anos. Compramos refrigerantes e salgadinhos para meus colegas. A turma encheu a casa. “Alice, você está uma mulher”, disse Silene, minha melhor amiga. Mamãe foi para a casa da vizinha e deixou que eu aumentasse o som, improvisando um bailinho na sala. “Posso tomar esse vinho que está em cima da geladeira?”, perguntou um moreno que eu não conhecia. Com o sorriso lindo que recebi, não consegui negar a bebida que minha mãe estava guardando para o almoço de Páscoa. Abri a garrafa para ele, que me olhou maliciosamente. “Você não bebe?”, perguntou, dando um gole bem gostoso. Sem contar que nunca havia colocado uma gota de álcool na boca, peguei o copo. Senti a garganta queimando e os olhos marejarem. Comecei a tossir, e ele, rindo, deu tapinhas nas minhas costas. O moreno percebeu que era marinheira de primeira viagem. Enquanto tocava a música Estou Apaixonado, dançamos coladinhos.

Ao pé do meu ouvido, o gato sussurrava palavras doces. Christian veio com Renata, que fazia parte do meu grupinho. “Ela me disse que ia ao aniversário de uma gatinha. Aí resolvi prestigiar também”, falou. Passei a festa inteira dando atenção a ele. Todo mundo já comentava o meu maior presente de aniversário: um namorado.

Era um sonho. Nunca tinha ficado com ninguém que me tratasse tão bem. Além de carinhoso, ele era bonito. De mãos dadas o tempo todo, nem ligamos para as piadinhas dos outros. “Você foi rápida, hein?”, brincou Silene. Só me desgrudei dele quando mamãe reapareceu. Aquele era o sinal de que todos deviam se retirar. Dei meu telefone a Christian depois de um longo beijo no portão. Levei a garrafa de vinho vazia para o quarto e fiquei beijando o vidro. Queria sonhar com ele.

Não conseguia dormir. Minha vontade era ir até a casa dele, mesmo sem saber o endereço.

Começamos a nos ver na saída da aula. Ele era mecânico e morava próximo dali com o irmão mais velho. Tinha uma moto e fazia questão de me dar carona. Logicamente, me levava até a esquina, pois o barulho do motor podia despertar a atenção da minha mãe que até então não sabia da paquera.