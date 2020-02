A longa espera – conto de Amor e Sexo

Depois da longa espera, chega o grande dia

Tremi quando o padre nos olhou e disse que teríamos de nos manter unidos na saúde e na doença. Era uma linda manhã de sábado. Na igreja lotada, finalmente eu me casava com Mário. A troca de votos foi um dos momentos mais empolgantes da cerimônia.

Pais, parentes e amigos se emocionaram. “Vocês nasceram um para o outro, Adele”, comentou mamãe na véspera do casório. De fato: após quatro anos juntos – nos conhecêramos na faculdade – Mário ainda me trazia flores e bombons em todos os nossos encontros de fim de semana. Só nos víamos aos sábados e domingos, pois ele trabalhava muito, tinha reuniões desde a manhã até a madrugada.

“Eu vos declaro marido e mulher!”, disse o padre. Meu marido levantou o fino véu e me deu um beijo caloroso. Enfiou a língua em minha boca e me apalpou suavemente. A plateia riu, o pároco pigarreou e olhou feio. Tínhamos planejado aquele dia em detalhes. Mesmo ocupado, Mário agendara bufê e toda a festa. Dali, voltaríamos para nossa casa recém-comprada. Nada de lua de mel, pois ele tinha compromissos profissionais já no dia seguinte. “Amor, tem certeza de que seu chefe não lhe dá uma folga?”, resmunguei diante da notícia. Como de costume, apertou minhas bochechas: “Docinho, essa é minha vida, né?”. Aceitei, claro!

Na festa, comemos, bebemos, brindamos e dançamos. Ganhamos muitos presentes e cumprimentos. Mário tomou bastante champanhe e ficou alegrinho. “Pára, amor…”, eu pedia, enquanto ele beliscava meu bumbum no meio da pista, toda decorada em rosa, minha cor favorita. Quando a banda tocou nossa canção favorita, É o Amor, de Zezé Di Camargo & Luciano, colamos nossos lábios e dançamos agarradinhos. Queria que aquele momento nunca acabasse. Os amigos dele cortaram sua gravata e a “venderam”. Enquanto isso, eu fofocava com minhas amigas sobre criar uma família e por aí vai. Na alta madrugada, restavam poucas pessoas na festa; decidi, então, pôr uma roupa confortável.

“Onde será que o Mário se meteu?”, perguntei para mim mesma. Fui até o vestiário e pus um vestido de malha para aproveitar o resto da farra mais à vontade. Alguns parentes e amigos, todos bêbados, circulavam pelo salão. “Cadê o Mário?”, perguntei a um amigo dele, que desconhecia seu paradeiro. Fui até o estacionamento. Fazia um frio danado. Tudo o que queria era ir embora e amanhecer com meu homem na cama. De repente, ouvi gemidos. Apesar do vidro embaçado de um dos carros, enxerguei nitidamente o homem com quem havia acabado de me casar fazendo sexo com outra. Alisei minha barriga e sussurrei, aos prantos: “Filhinho, a mamãe já esperava que um dia isso fosse acontecer…”.