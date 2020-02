9 posições sexuais que turbinam o prazer

Se você adora inovações apimentadas na vida a dois, precisa conhecer melhor um tradicional livro indiano chamado Kama Sutra. Festejado como o pai das enciclopédias sexuais, o danado inspirou – e inspira! – centenas de publicações na mesma linha.

A mais nova delas, Kama Sutra – As 101 Posições Mais Sensuais, de Alicia Gallotti, elege as melhores formas de protagonizar uma transa quente. Veja algumas posições sexuais abaixo!

Posições fáceis

Desafio sugestivo

A posição

Deite-se de barriga para cima e abra as pernas. O gato se ajoelha entre elas e senta-se nos próprios calcanhares. Ajeite suas pernas sobre as coxas dele.

Divirta-se!

Diga ao moço para segurar seu bumbum e puxá-la para perto, provocando-a antes da penetração – tocando seu clitóris ou passando o pênis pelos grandes lábios. Quando estiverem em ponto de bala, ele a penetra. Para esquentar mais, masturbe-se enquanto ele controla os movimentos.

Os vaga-lumes



A posição

Ele se ajoelha diante de você, que estará com as costas no colchão e os joelhos flexionados. Ele pega em seu bumbum e levanta suas pernas. Em seguida, a penetra pelo ânus.

Divirta-se!

Diga a ele para manter uma das mãos em sua cintura e levar a outra ao clitóris, aumentando ainda mais a excitação da sua vagina. O toque pode, ainda, ser intensificado à medida em que acelerar o ritmo da penetração. Não perca tempo: indique a ele como quer ser estimulada, mostrando com sussurros e gemidos como está gostando!

Dueto vulcânico



A posição

Sentem-se de frente um para o outro – ele com as pernas abertas e você com as suas sobre as dele. Agora, inclinem os corpos para trás e se apoiem na palma das mãos. Para a penetração, impulsionem as nádegas para frente, indo em direção ao outro.

Divirta-se!

Para que ambos gozem, devem encontrar um ritmo constante durante a penetração. Você pode, inclusive, tentar outros movimentos, como ”rebolar” o quadril.

Posições intermediárias

O escravo



A posição

De barriga para cima, ele se deita com as pernas fechadas e estendidas. Agora, sente-se sobre o pênis, encaixando-o na vagina, de forma que seus joelhos estejam flexionados e seus pés próximos às orelhas do gato. Para ficar firme, apoie as mãos nas coxas dele; é o rapaz quem controla os movimentos.

Divirta-se!

Nesta posição, ele pode beijar suas pernas e acariciar sua vagina! Bônus: como você está com as pernas pouco abertas, os músculos vaginais tocam o pênis com intensidade e potencializam o tesão!

Natureza indomada



A posição

Deitada de costas, gire o quadril à medida em que o parceiro, ajoelhado, se encaixa entre suas pernas. Para facilitar a penetração, ponha uma perna sobre a coxa dele.

Divirta-se!

Enquanto o gato controla o delicioso vai e vem, você ainda pode acariciar a base do pênis dele com suavidade. Com a outra mão, sinta-se à vontade para se masturbar! Ele também pode tocar seus seios durante a transa. Nesta posição, a penetração é bem profunda e você sente muitos pontos estimulados, o que facilita o prazer.

Ardente sedução

A posição

Sente-se sobre o parceiro, que está deitado de costas. Ele deve apoiar o corpo sobre os antebraços, mantendo o tronco levemente no alto. Enquanto isso, você se joga para trás e mantém as pernas abertas ao lado do corpo do parceiro. Apoie-se nas duas mãos para ficar firme na penetração.

Divirta-se!

Ao encontrar o equilíbrio, movimente os quadris como quiser. Ele, que estará com uma das mãos livre, pode tocá-la com os dedos ou com a palma da mão, masturbando-a durante o sexo.

Posições difíceis

A ilha



A posição

Deixe o rapaz deitado de costas, com joelhos flexionados. Ele apoia os calcanhares para mover o quadril. Sente-se sobre o pênis, encaixando-o na vagina. Então, abra as pernas, dobre os joelhos e deite-se, apoiando os pés ao lado do corpo dele.

Divirta-se!

Por estar com as mãos livres, você pode movimentá-las em nome do prazer. Toque seus seios, clitóris e acaricie os testículos dele. O gato também pode explorar seu corpo todinho enquanto dita o ritmo da transa, erguendo e abaixando o quadril.

As anêmonas



A posição

Com a cabeça e os ombros erguidos, ele se deita com as costas apoiadas num travesseiro. Você, então, deita por cima, mas com a cabeça na direção dos pés dele. Agora, abra as pernas, apoiando-as ao lado do corpo dele. Assim, poderá ser penetrada lentamente.

Divirta-se!

Aproveite estA posição – para explorar outras partes do corpo do maridão, como pernas, tornozelo, pés… Ele, que segura seu bumbum neste momento, tem a chance de explorar seu períneo – área entre o ânus e a vagina – com as mãos.

Sutil harmonia



A posição

Oriente o gato a deitar-se de costas, deixar as pernas um pouco abertas e flexionar os joelhos em direção ao peito. Então, abra suas pernas, colocando-as entre o quadril dele. Agora, desça até a penetração ocorrer. Segure as mãos do parceiro, que estarão apoiadas em seu bumbum.

Divirta-se!

Assuma o comando, pois a liberdade de movimentos é sua! Mexa-se com suavidade, aproveitando os prazeres desta posição. Peça ao gato que alterne as carícias entre seus seios, mamilos, coxas e clitóris.

Para saber mais

Kama Sutra – As 101 Posições Mais Sensuais

Autor: Alicia Gallotti

Editora: Planeta

Preço: R$ 24,90