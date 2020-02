4 ideias de sexo para o Réveillon

Prepare uma festa de fim de ano muito sexy

Foto: Getty Images

O que você faz quando começa a contagem regressiva para a virada do ano? Que tal comemorar grudadinha no seu gato? Confira algumas ideias e esquente a sua relação.

1. A comemoração

Dê ao rapaz um pouco de champanhe (não é para engolir). Em seguida, beije-o com vontade, até que a sensação de efervescência fique na boca dos dois. Depois, diga para seu querido derrubar aos pouquinhos o espumante pelo seu corpo e lamber “tuuudo”. Desde os seus mamilos até o umbigo. As bolhas da bebida e a língua quente são uma combinação de puro prazer.

2. Ceia sensual

Peça ao gato para se sentar e, sensualmente, vende-o. Sirva alimentos gelados (sorvete ou frutas) e quentes (caldas ou leite) na boca do rapaz. Você pode beijá-lo com sabores diversos. Quando adivinhar o que provou, ganha uma rodada de sexo oral ou uma carícia. Ele escolhe!

3. Sexo na água

O receio de ser pega transando em uma piscina e a sensação de bem-estar de namorar na banheira são ingredientes que botam fogo nas transas subaquáticas. Para deixar a experiência ainda mais gostosa, explore os sentidos: nus, façam massagens com óleo essencial um no outro, usem sais de banho perfumados na banheira ou na ducha. Como a água diminui a lubrificação da vagina, peça a seu parceiro que a penetre fora d’água. “Quando estiver na banheira, mova seu quadril em direção ao jato de água, até que a pressão faça uma massagem no seu clitóris”, aconselha Ana Canosa, terapeuta sexual. A sensação do orgasmo dentro da água morna é bastante relaxante.

4. Sexo ao ar livre

Sua casa tem um jardinzinho? Aproveite. O quintal oferece todos os benefícios sensoriais de uma experiência ao ar livre com privacidade. Faça seu gato sentar numa espreguiçadeira ou no gramado mesmo com as pernas estendidas. Depois, sente sobre ele de costas, olhando para os pés dele. Apoie as mãos nas coxas e bote seus pés no chão ou no móvel. Mova-se para cima e para baixo, estimulando as terminações nervosas na entrada da vagina.

* Com conteúdos das revistas NOVA e WOMEN’S HEALTH