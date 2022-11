4 dicas para preservar a amizade colorida

Na era do mercado afetivo via aplicativos, cada vez mais gente procura momentos íntimos, de prazer, mas sem a responsabilidade do compromisso de uma relação formal. Uma vantagem da amizade colorida é justamente aliar a satisfação sexual à independência emocional, nesse sentido. E fazer isso com alguém por quem você tenha não apenas atração, mas também afeto e parceria é ainda melhor. O fundamental é que todas as pessoas envolvidas compartilhem o mesmo objetivo: ter uma relação aberta, sem cobranças e compromissos. Segundo Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica, apesar de cada relacionamento ser único, assim como as regras que o envolvem, há alguns parâmetros que devem ser levados em conta para que uma amizade colorida se mantenha leve e saudável.

Alinhe expectativas e evite cobranças

O que vocês realmente esperam deste relacionamento? Afinal, a definição da amizade colorida é justamente a relação íntima descompromissada entre dois amigos. “Ou seja, não há espaço para cobrar que o outro não ligou, sumiu ou viajou sem avisar. Muito menos sentir ciúme, fazer interrogatório e stalkear. Tudo isso é coisa de casal, algo que vocês não são. Portanto, quanto mais claro estiver para vocês o que significa a relação, maior a chance de fluir da forma como desejam”, explica a sexóloga.

Priorize a amizade

As pessoas envolvidas nessa dinâmica nunca devem esquecer que, antes do sexo entrar em cena, já existia uma parceria de confiança, lealdade e cumplicidade. Entender os limites e saber separar os dois tipos de relacionamento é difícil, mas fundamental. “Lembre-se que atração física tem prazo de validade e o sexo entre vocês pode acabar murchando. Por isso, se a amizade realmente for importante para você, não hesite em optar por ela”, aconselha Claudia.

Proteção no sexo, sempre

O velho discurso “a gente já se conhece faz tempo” não cola mais. Quem tem acesso à informação sabe perfeitamente que, em hipótese alguma, não dá para ter relação sexual sem preservativo (se puder incluir anticoncepcional no pacote de cuidados, melhor ainda). “No caso da amizade colorida é ainda mais perigoso, já que o sexo não é exclusividade entre vocês dois. Imagine contrair uma doença sexualmente transmissível ou engravidar do seu amigo?”, alerta a especialista.

E se o sentimento mudar?

Todo mundo sabe que não mandamos no coração. Com o tempo, pode acontecer de um das pessoas nessa amizade colorida acabar se apaixonando. Afinal, já existe uma relação de amizade, carinho e admiração. Aliando tudo isso a uma química sexual maravilhosa, a chance de essa relação duradoura se transformar em algo a mais é enorme. Se for mútuo, ótimo. É bem provável que a amizade vire namoro. O problema é quando o sentimento não é recíproco.

“Daí, é preciso ter uma conversa sincera, aberta e tentar decidir o que fazer para que a relação, antes tão gostosa e divertida, não se transforme num poço de mágoa e tristeza. Para quem se apaixonou, certamente será mais difícil lidar com esse novo e inesperado sentimento. O outro lado terá a árdua missão de amenizar seu sofrimento, o que nem sempre será possível. Pode ser que a amizade acabe. Pode ser que a amizade continue, só que nunca mais será a mesma. Enfim, esse é um potencial risco da amizade colorida. E os dois precisam ter consciência disso, desde o início”, alerta a sexóloga.