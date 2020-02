22 segredos para encontrar o homem dos seus sonhos

Foto: Getty Images

É bom estar solteira, mas sair só com os homens errados pode ficar cansativo quando, no fundo, você quer mais do que isso. Daí bate a solidão e você fica pensando: “Afinal, onde está a minha alma gêmea?”.

Fica difícil encontrá-la se você não acredita que ela possa existir. E, sim, ela pode estar mais perto do que você pensa. Veja se é preciso mudar de hábitos e passe a mostrar ao mundo que você quer encontrar o homem ideal. Isso se faz com atitude, sorrisos, gentileza e até com a roupa certa.

Confira 22 dicas para rastrear seu par perfeito:

1. Cuide-se. Quem cuida de si pode cuidar de um relacionamento também.

2. Faça amigos. Eles podem (e devem) lhe apresentar novas pessoas.

3. Vá a todas as festas de casamento a que for convidada. São ótimas ocasiões para conhecer pessoas que queiram manter um relacionamento estável.

4. Ande sempre bem arrumada. Homens dão enorme valor ao que veem.

5. Mantenha a postura reta. Nada de andar (ou comer) curvada e parecer triste.

6. Sorria. Cumprimente as pessoas nos lugares que frequenta. Faça questão de saber o nome e também as histórias de vida delas.

7. Fale menos palavrão e seja educada sempre.

8. Entenda que ninguém é responsável pela felicidade alheia. Não busque sua alegria na companhia do outro, mas em si mesma.

9. Está atrás de um homem perfeito? Ele não existe! Aliás, ele existe, sim, mas só depois que a gente mostra pra ele tudo o que é importante para nós.

10. Busque alguém com características parecidas com as suas.

11. Decida o tipo de homem que você quer. Busque-o nos lugares certos. Dançarinos estão nos bailes e festas. Sarados estão nas academias, homens mais cultos, em palestras, livrarias… Tem para todos os gostos.

12. Tente manter o controle emocional em locais públicos e também na sua casa. Seja equilibrada.

13. Nunca sonhe com homens já comprometidos e deixe claro que não quer uma relação paralela, para evitar problemas e sofrimento.

14. Nunca desrespeite um pretendente. A lei do retorno é real. Você nunca sabe o que pode acontecer amanhã e talvez acorde um dia muito interessada por ele.

15. Seja flexível e adapte-se às diferentes realidades. Não seja resistente às pessoas que são diferentes de você, afinal você pode descobrir muitas coisas novas com elas.

16. Fique atenta aos sinais de interesse. Há olhares que mudam vidas…

17. Esteja sempre aberta e pronta para conversar e dar atenção aos outros. Um grande amor pode surgir de uma amizade!

19. Lembre-se: quem está com todo mundo no fundo está sem ninguém.

20. Passado é passado. Ex-namorado, ex-ficante, ex-marido. Esqueça tudo isso e encare a vida nova!

21. Tenha outros objetivos, como trocar de emprego, fazer um curso. Não fique obcecada em arrumar alguém a qualquer custo. Confie.

22. Ninguém gosta de gente triste demais, nem feliz demais. Busque o equilíbrio o tempo todo.