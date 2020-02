20 truques para meu marido transar todo dia

Quando superamos qualquer

Fotos: Thiago Brenelli / Magyster

Em 15 anos de casamento, eu e o meu marido Pedro Henrique já quebramos quatro camas, de tão intenso que é o nosso sexo. Hoje dormimos em um modelo feito sob medida pra gente, de madeira maciça. O marceneiro caprichou e ela já dura dois anos sem estragos…

Como deu pra perceber, eu adoro transar com o meu maridão! Tanto que fazemos sexo duas vezes por dia, de manhã e à noite. E se ele aparecer em casa na hora do almoço, não perdoo!

Um vício saudável

Costumo dizer que o sexo é a base do nosso casamento, pois quando superamos qualquer briga, é na cama que a gente vê que ficou tudo pra trás. Aliás, comemorar nossas reconciliações na cama é só um dos nossos segredinhos pra manter as transas quentes. Quer saber quais são os outros?

A opinião do marido

Fico até com olheira

Pedro Henrique Campos, 38 anos, o marido da Edilene

O nosso sexo é criativo e a Edilene está sempre disposta. Vira e mexe a gente sai pra algum lugar e eu descubro no meio do caminho que ela está sem calcinha. Às vezes eu chego no serviço cansado, com olheiras, de tanto que a festa da madrugada foi boa. Lembro quando eu trabalhava em uma empresa que ficava do lado da nossa casa. Eu ia almoçar em casa todos os dias. E quem disse que eu almoçava? Ficava transando durante todo o horário de almoço e, quando via, não dava mais tempo de comer! Somos muito felizes juntos.