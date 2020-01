Direto dos países nórdicos, a N-Beauty é a nova tendência de skincare

Pele glow e sem manchas: o sonho de muita gente, né? Disso as mulheres nórdicas entendem e elas são a nova inspiração de beleza das loucas por skincare ao redor do mundo. Há quem diga que a pele é linda porque, historicamente, teve que se tornar mais resistente para aguentar o frio; outros dizem ser o resultado do estilo de vida ativo e dos altos níveis de felicidade ou, ainda, que os responsáveis são os produtos feitos com matérias-primas da região, riquíssimas em nutrientes. De um jeito ou de outro, a pele saudável e o make natural das norueguesas, dinamarquesas, finlandesas, e islandesas é o desejo da vez, o que causou um boom no mercado de N-Beauty (nordic beauty, ou seja, beleza nórdica), que oferece produtos de skincare para uma pele hidratada e com aspecto saudável.

A febre surgiu depois de anos nos quais as K e J-Beauty, as rotinas asiáticas de skincare com quase 10 passos, foram as queridinhas do mundo da beleza. Ao que tudo indica, as pessoas agora buscam o exato oposto: o minimalismo. As marcas nórdicas, cada vez mais populares, prezam por embalagens simples, fórmulas com ingredientes naturais e rotinas com poucos produtos. E aí, será que pega?

A popularidade desses produtos provavelmente surgiu depois de vários alertas de dermatologistas sobre o perigo do uso de muitas soluções na pele, como era sugerido pelas coreanas. “O principal problema é que as pessoas se impressionam com a gama extensa de produtos asiáticos e compram indiscriminadamente, sem saber o que usar. Às vezes, elas combinam sabonetes, tônicos e hidratantes com ácido, por exemplo, o que agride muito a pele. Os produtos são bons, mas passar um por cima do outro pode não ser o ideal. É perigoso”, explica o Dr. Cristiano Kakihara, médico dermatologista da Clínica Kakihara.

Os produtos

A sabedoria dos povos nórdicos é ancestral (a sauna, por exemplo, foi um dos primeiros hábitos de bem-estar do mundo e foi criada na Finlândia): por viverem em locais de difícil acesso, com temperaturas muito extremas e poucas horas de luz no inverno, os moradores da região sempre tiveram que criar fórmulas com os ingredientes que tinham à mão, ou seja, algas, óleos, frutos exóticos e até água do ártico. Atualmente, seguem a mesma linha. Os produtos são, em sua maioria, orgânicos, feitos com apenas um ou dois ingredientes naturais e priorizam os poderes de hidratação e prevenção contra rugas. O filtro solar também é muito importante – a pele clara e os dias de verão, quando há luz por quase 24 horas, pedem proteção potente.

Segundo Cristiano, a potência das matérias-primas desses países se deve justamente ao ambiente extremo de onde vêm. As plantas que conseguem crescer em locais como Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia precisam ser muito fortes para se adaptar ao meio hostil. “Como o clima é muito frio, as plantas, ervas e algas têm que ter maior capacidade de armazenamento de nutrientes. Por isso, são mais ricas em vitaminas do que outras cultivadas em locais mais favoráveis e de temperatura mais amena”, afirma.

Porém, não devemos nos impressionar. Muitos dos ativos presentes na N-Beauty, também podem ser encontrados em vários produtos mais “comuns”. É o caso do ácido pantotênico (vitamina B5) e do retinol (vitamina A), que promovem renovação celular e garantem longevidade à pele. “Isso tudo pode ser encontrado em outros produtos, inclusive nos brasileiros. O que muda em alguns casos é a concentração. Como as plantas são mais “potentes”, os produtos conseguem ser mais fortes e, consequentemente, trazer mais resultado”, explica o médico.

Apesar disso, a N-Beauty não promete milagres, como grande parte dos itens de skincare – as marcas defendem a constância e afirmam que os cremes só farão efeito meses depois do início do uso, se usados da maneira correta. “Uma ruga leva anos para surgir, não podemos esperar que os resultados de tratamentos apareçam antes de seis meses”, afirma Lars Fredricksson, fundador da Verso Skincare, em entrevista ao El País.

Preocupação com a embalagens

Assim como as fórmulas, as embalagens dos produtos N-Beauty seguem uma linha mais minimalista. Os recipientes são simples e têm cores mais neutras. Os rótulos são discretos, apenas com as informações necessárias, sem frases sensacionalistas e cheias de promessas. O objetivo, de fato, não é chamar atenção pela “capa”.

Além disso, devido à preocupação com o meio ambiente, boa parte das marcas utiliza apenas embalagens recicláveis ou retornáveis.

Mas são só para o rosto?

Não! Apesar de boa parte das marcas de N-Beauty serem focadas nos cuidados com a pele do rosto, já existem marcas voltadas para os cabelos, as unhas, maquiagem e – pasmem! – até para cuidados da região íntima. A Maria Nila, por exemplo, é uma marca nascida em Estocolmo, na Suécia, e possui vários produtos para cuidados com o cabelo. Todos eles, desde os xampus, condicionadores, máscaras e finalizadores, têm proteção contra os raios UV e prometem prolongar a cor dos cabelos tingidos. Já a Fnug, dinamarquesa, fabrica esmaltes enriquecidos com caviar, o que os deixa com alta concentração de aminoácidos e fortalece as unhas.

A Kjaer Weis também é dinamarquesa e é uma das marcas de maquiagem mais famosas do mundo nórdico. Um pouco diferente das outras, ela investe em embalagens mais luxuosas e diferentes. Os produtos, 100% orgânicos, funcionam para todos os tipos de pele e deixam um resultado fresco e leve. Talvez a mais inusitada de todas, a The Perfect V é completamente voltada para os cuidados com a vagina. Eles oferecem tratamentos como hidratação e esfoliação, mas com componentes escandinavos ginecologicamente testados para não desregular o pH vaginal. As fórmulas prometem hidratar, cuidar e acalmar a pele.

E no Brasil?

A tendência é tentadora, mas será que ela se adapta bem ao clima e à pele brasileira? Segundo Dr. Cristiano, depende. O Brasil e os países escandinavos são locais com climas e estilos de vida completamente diferentes, o que pode dificultar a popularização desses produtos por aqui. Os nórdicos, em geral com a pele muito clara, tendem a ter a tez mais seca, o que resulta na criação de produtos com maior poder de hidratação. Isso é justamente o oposto do Brasil, onde boa parte da população tem pele com tendência à oleosidade e à acne.

“O clima também influencia, claro. O frio extremo resseca a pele, enquanto o calor estimula a produção de óleo. É provável que a maioria das brasileiras não se adaptem a esses produtos quando eles chegarem aqui, já que estão acostumadas com texturas mais leves, em gel e oil free. Por outro lado, quem tem pele seca ou pele madura, que naturalmente pede mais hidratação, pode se dar bem”, afirma.

Enquanto as marcas nórdicas não chegam por aqui para que possamos comprovar essa teoria, marcas brasileiras já investem pesado em algumas das premissas da N-Beauty, como o uso de ingredientes mais naturais, sem parabenos e essências artificiais. E ainda mais: várias delas utilizam apenas embalagens recicláveis ou sem plástico.

Alguns exemplos para você conferir:

Como aderir

Você não precisa ter os mesmos produtos para aplicar um pouquinho da sabedoria das nórdicas nos seus cuidados com a pele. Primeiro, você pode começar a priorizar produtos mais naturais, cruelty-free ou veganos. As opções brasileiras já são inúmeras. Além disso, dê valor à hidratação e à proteção solar. Esses são, com certeza, os passos mais importantes de uma rotina para qualquer tipo de pele.

Outra inspiração é deixar de lado as rotinas longas. Reduza seu skincare. Segundo Dr. Cristiano, para as peles secas, os cuidados podem se resumir a um sabonete suave, que não resseque a pele, um hidratante antioxidante próprio para o tipo de pele e protetor solar (à noite, se quiser, pode acrescentar um tratamento específico, como um anti-idade); para as peles normais, os cuidados podem ser os mesmos, mas é bom tomar cuidado com produtos hidratantes demais, porque podem desencadear acne; já para as oleosas, um sabonete com ácido salicílico ou enxofre, um tônico com baixa concentração de álcool – ele vai ajudar a regular a oleosidade -, hidratante específico e protetor solar em gel.

Na make, menos é mais. Se quiser usar base, invista nas mais leves, pouco pó e produtos cremosos, como blush e iluminador. A intenção é um resultado bem natural.

