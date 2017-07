Vício em jogo: drama de “A Força do Querer” é problema real

Para dar vida à Silvana, da novela A Força do Querer, Lilia Cabral mergulhou profundamente no mundo dos jogadores compulsivos. Na trama, a arquiteta é viciada em pôquer e chega a enganar, forjar situações e envolver pessoas próximas em suas mentiras para continuar frequentando as mesas verdes. De ficção, apenas o cenário do folhetim: o vício em jogos de azar é uma realidade. Segundo a OMS, em sociedades urbanas desenvolvidas, 3% da população enfrenta problemas relacionados à compulsão, como dívidas ou desentendimentos familiares, e 2% são efetivamente doentes.

Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas fazem uma aposta, ao menos, uma vez ao ano. Então, o que diferencia o jogo que vicia do jogo que não vicia? “Quanto maior o intervalo entre a aposta e o resultado, menos viciante é o jogo. O resultado das loterias demora uma semana para sair. Então elas não são um grande problema. Nos jogos eletrônicos, o tempo é de microssegundos. A rapidez alimenta a compulsão”, explica Hermano Tavares, psiquiatra e fundador do Ambulatório do Jogo Patológico e outros Transtornos do Impulso (AMJO), do Instituto de Psiquiatria da USP.

Associado a isso, ainda temos os gatilhos de bem-estar naturais de nosso organismo. “Psicologicamente, estamos pré-dispostos a desejar viver em níveis que nos levem a sentir prazer. Biologicamente, somam-se ainda as substâncias relacionadas à sensação de recompensa, como a dopamina, que potencializam o quadro”, explica a psicóloga Sarah Lopes, de São Paulo.

A linha tênue entre o hobby e a compulsão

Os sintomas do vício variam de indivíduo para indivíduo, entretanto, alguns quadros se repetem. No geral, mentiras envolvendo a frequência da competição e o valor investido são os primeiros indícios de que algo está errado. “Nessa hora, a família deve observar, sem agressividade, para evitar que o apostador se afaste mais ou entre em uma rede de mentiras sem fim”, aconselha.

Já para quem joga, o sinal vermelho acende quando o momento de parar começa a tornar-se algo sofrido. “O gosto por determinada atividade deve ser visto como algo saudável e controlado. Se a hora de parar começa a exigir um controle maior, é preciso atenção”, alerta.