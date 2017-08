Vestido azul: 13 fotos de noivas que te farão suspirar

Se o assunto é vestido de noiva, o branco naturalmente surge absoluto como principal cor. Mas, verdade seja dita, o branco nem sempre foi uma unanimidade. Na idade média o que importava não era a cor, mas sim o quão luxuoso era o vestido. Uma vez que os casamentos eram vistos como forma de fazer alianças comerciais, a peça usada pela noiva representava as posses da família. Durante o período da Renascença o preto foi a cor mais eleita pelas noivas, pois representava a religiosidade e obediência à Igreja.

A popularização do branco aconteceu após o casamento da rainha Vitória da Inglaterra com o Príncipe Albert, no século XIX. Vitória subiu no altar usando um branco longo de renda feita à mão. Inspiradas pela história romântica – Vitória foi a primeira nobre a se casar por amor – mulheres do mundo todo usaram o vestido da monarca como inspiração. Deste então, o branco reina absoluto. Ou melhor, reinava.

Para alegria das noivas mais ousadas, outros tons têm ganhado espaço nas coleções de grandes estilistas, diminuindo a hegemonia do branco na moda noiva.

O vestido de noiva azul não é exatamente uma novidade entre as noivas americanas. Isto porque muitas noivas decidiram levar a outro patamar a tradição de sempre levar consigo um objeto ou acessório azul. E o que começou como um movimento discreto vem ganhando o mundo através da força do Pinterest e do Instagram.

Para quem pretende aderir à tendência, os modelos mais utilizadas são em tons de azul celeste, em tecidos leves e fluidos, com bordados delicados de pedraria. Opções perfeitas para quem quer compor um visual no estilo princesa.

Em cerimônias diurnas ao ar livre, os modelos estampados também são alternativas interessantes para criar um visual surpreendente. Estão em alta os modelos com efeito “manchado”, em degradê ou florais.