Vencedores do prêmio CLAUDIA Top of Women confraternizam em SP

Na edição de julho de CLAUDIA, publicamos o resultado da prêmio Top of Women, criado pela revista e responsável por revelar as marcas preferidas das brasileiras e o que elas consideram na hora de escolher um produto. Descobrimos as favoritas entre 500 marcas, de 29 categorias.

A pesquisa foi feita pela Editora Abril em parceria com a MindMiners, empresa de pesquisa do mercado online. Foram consultadas 800 brasileiras com mais de 18 anos, das classes A e B1, de todas as regiões do Brasil. Um levantamento semelhante foi feita com homens e deu origem ao Top of Men, divulgado na revista VIP.

Na segunda-feira (24), representantes e porta-vozes das companhias vencedoras do Top of Women e do Top of Men se reuniram para confraternizar no Recreobar, em São Paulo.

