Unicórnios: o tema que veio para ficar!

Um tema até então pouco utilizado está virando febre entre as crianças neste ano: unicónio. Não sabemos se o sucesso se deu ao fato de este ser mitológico simbolizar pureza e inocência ou simplesmente porque o tema permite a utilização de elementos delicados e muito coloridos. O fato é as festas com tema unicórnio são sempre encantadoras!

Na decoração de festas com o tema unicórnio, normalmente os principais elementos são arco íris, nuvens, estrelas, corações e flores. Eles podem ser utilizados nos doces, enfeites da mesa e balões.

As flores, aliás, têm um papel primordial na composição do tema. Abuse da riqueza que detalhes, variando desde as versões em miniatura para decorar os doces até grandes enfeites nas paredes e no chão.

O ideal é usar uma paleta de cores candy, mesclando lilás, rosa, azul e amarelo. A união das cores cria um ambiente mágico para os ambientes, especialmente quando acrescenta-se um toque dourado.