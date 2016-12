Tratar e administrar seu lar como uma empresa ajuda a economizar

TRACE UM PLANO ANUAL

Assim como em uma empresa, estabeleça uma previsão de gastos e de ganhos para o próximo ano. “Nas despesas, inclua as fixas, mensais, mas não se esqueça das eventuais, como a matrícula da escola das crianças”, diz Luciano Tavares, consultor financeiro da Bagnet, em São Paulo.

CONTROLE DE PERTO

Com uma planilha ou aplicativo (como GuiaBolso e Mobills), gerencie as finanças domésticas com atenção. Assim, dá para detectar quando os gastos aumentam em alguma área (supermercado, táxi) e controlá-los. Mesmo que as contas estejam em débito automático, fique de olho.

RENEGOCIE CONTRATOS

Uma vez por ano, reveja a conta da TV a cabo, do celular e mesmo o aluguel. Não assiste a todos os canais? Troque por um mais barato. Aproveite promoções para reduzir as despesas.

COORDENE A EQUIPE

Antes de contratar uma empregada, babá… faça as contas. Lembre-se de que, além do salário, há impostos, férias e décimo terceiro a ser desembolsados. “Reserve o valor de três pagamentos antes de chamar alguém para garantir uma adaptação tranquila ao novo custo”, diz Robinson Trovó, educador financeiro da Trovó Academy, de Piracicaba (SP).

REFORME COM SABEDORIA

De tempos em tempos, é preciso investir para melhorar a estrutura e o ambiente. “São prioridade as obras para resolver problemas que comprometem a segurança ou a infraestrutura do lar, como a troca do portão da garagem ou o conserto de um vazamento. Se alguma delas for muito urgente, pode justificar até um empréstimo”, diz o consultor financeiro André Massaro, de São Paulo. Mudanças estéticas devem vir depois e ser bem planejadas. “Se quiser pintar a casa a cada três anos, por exemplo, faça um orçamento e aplique parcelas mensais em investimentos seguros de liquidez diária”, calcula Massaro. Evite fazer mais de uma modificação ao mesmo tempo– se trocar a geladeira agora, deixe o sofá novo para o outro ano.

REVEJA A ESTRATÉGIA

Imprevistos acontecem. Então, esteja pronta para rever gastos. Se a saúde financeira da família vai mal, avalie quais custos podem ser cortados. Comece pelos não essenciais, mas veja se não há desperdício de alimentos ou luz.

TENHA UM PLANO B

Organize um fundo para emergências. “Guardar 2% do valor total da casa ao ano é suficiente para bancar despesas extras, mesmo que o imóvel seja alugado”, diz Robinson Trovó.