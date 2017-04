Conheça três heroínas que lutam pelas mulheres na África

Quando as crianças pensam em super-heróis ou super-heroínas, elas geralmente imaginam guerreiros que brigam contra criminosos de grandes centros urbanos do Ocidente. Apesar dessas histórias serem um sucesso, a diretora Bruktawit Tigabu decidiu criar uma série sobre três heroínas etíopes que batalham por melhorias sociais em seu país.

A série Tibeb Girls (em tradução livre Garotas que Vestem Tibeb – tecido típico usado por mulheres etíopes) conta a história de três jovens – Fikir, Tigist e Fiteh – que “usam seus superpoderes para lutar contra as injustiças sociais e práticas nocivas às mulheres na África”, como explica a descrição do desenho, em sua página no Facebook.

Com coragem e com a ajuda de seus superpoderes, as heroínas do desenho combatem os problemas de sua região, como o casamento infantil e a transmissão do HIV. Na Eiópia, 760 mil pessoas conviviam com o vírus, em 2012, segundo dados da Unicef.

Leia mais: Noivas meninas: o casamento precoce é mais comum do que você imagina

Meninas na escola

Outra preocupação da série é discutir a importância da educação para meninas. “Somente na Etiópia, nove milhões de meninas não tem acesso à escola – o que resulta em uma perda de quatro milhões de dólares para o país, por ano”, disse Bruktawi em entrevista ao Startup Compete.

Leia mais: “Quer melhorar o mundo? Eduque as meninas”: essa é a proposta de Justin Reeves

De acordo com a Unicef, em 2013, apenas 5,3% das meninas etíopes tiveram acesso a pré-escola no país, entre 2008 e 2009. O percentual salta para 65,5% quando o acesso ao ensino fundamental por mulheres é analisado no país; mas a escolaridade volta a cair à taxa de 15,6% quando se observa a escolaridade de mulheres no ensino médio.

Acessibilidade

Com a intenção de alcançar os mais diversos e longínquos públicos, Bruktawi e sua equipe transformaram a série em um programa de rádio e em um livro de história em quadrinhos.

Afinal, não são todos que possuem televisão para acompanhar as aventuras do trio e grande parte da população mora na zona rural – aproximadamente 85% dos etíopes.