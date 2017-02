Theatro Municipal de SP anuncia programação para 2017

A temporada 2017 do Theatro Municipal de São Paulo estreou no último sábado (18). A programação do primeiro semestre do ano traz 108 programas para o período e contempla as diferentes linguagens artísticas desenvolvidas pelo Theatro.

Espetáculos de dança, música sinfônica, lírica e coral de câmara estão na agenda de apresentações entre fevereiro e julho.

Quem protagoniza a programação são os grupos artísticos do Theatro: a Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico, o Coral Paulistano Mário de Andrade, o Balé da Cidade, o Quarteto da Cidade, além da Orquestra Experimental de Repertório e dos grupos das escolas municipais de música e dança.

“Com esta programação buscamos apresentar um desafio tanto para os artistas dos nossos grupos quanto para o público, por meio de um repertório instigante. Além dos concertos sinfônicos tradicionais, apresentaremos séries para a família, concertos didáticos, música para cinema, entre outras, mas também composições inéditas encomendadas especialmente para a instituição, além de fazer algumas experiências com horários diferentes”, diz Cleber Papa, diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo.