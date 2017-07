Tendência: O geode cake promete conquistar casais descolados

Uma novidade está fazendo sucesso entre as noivas no Pinterest e no Instagram: o geode cake – um bolo que parece ter uma verdadeira rocha incrustada em seu corpo.

Na contramão dos bolos tradicionais de casamento, decorados apenas com pasta americana e flores de açúcar, o geode cake promete ser uma opção diferente para casais menos convencionais.

A ideia surgiu na mente criativa da confeiteira americana Rachel Teufel, que comanda a cozinha da renomada Intricate Icings Cake Design, localizada em Denver nos Estados Unidos. Famosa por produzir bolos de casamento inusitados e que despertam certo estranhamento, ela foi a responsável por tornar o geode cake famoso nas redes sociais.

Este tipo de bolo segue o formato convencional de andares e possui uma cobertura de pasta americana branca. Em um dos lados, no entanto, ganha destaque um “acidente geográfico”.

No geode cake, o foco da decoração está no grande entalhe esculpido do qual brotam réplicas de cristais. O efeito é inspirado em cristais rochosos e, quando bem executado, é capaz de hipnotizar os convidados pelo realismo e pela riqueza de detalhes. Normalmente a técnica utiliza corantes e cristais de açúcar comestíveis.

As versões marmorizadas também seguem a proposta do geode cake e servem como alternativa para os casais que desejam um bolo diferente.