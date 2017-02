Tendência: Madrinhas com vestido rosa

É verdade que muitas noivas ainda têm preconceito com o uso do rosa na decoração do casamento, por medo de que a festa fique com um ar jovial demais. Mas a verdade é que a cor já desponta como uma das fortes opções para compor um visual romântico e delicado no altar, especialmente se for usada para padronizar os trajes das madrinhas. E quando usada da forma correta, não passa a impressão de baile de debutante.

As noivas que gostam de um contraste vibrante podem eleger o pink como tom dos vestidos das madrinhas. Já quem preferir um visual mais delicado pode investir no rosa quartz – apontado como cor de 2016 pela Pantone. Suave, mas marcante, a cor passa uma mensagem de pureza e jovialidade perfeita para eventos diurnos.

A padronização da cor não é obrigatória. A noiva pode apenas definir uma cor base, mas deixar as madrinhas à vontade para escolher a tonalidade e o modelo que mais lhe agradam. O resultado heterogêneo é encantador!