Tema de festa infantil: Volta ao Mundo

Viajar é um investimento para a vida toda. Afinal, as experiências adquiridas durante esta imersão em outra cultura representam a oportunidade de um rico aprendizado. Para as crianças em fase escolar, o tema de festa Volta Ao Mundo pode se tornar um belo exercício de reconhecimento de países e contato com diferentes pratos, músicas e línguas.

O primeiro passo na organização da festa é a criação de um cardápio diferenciado; crucial para esta proposta de evento. Além dos pratos e aperitivos tradicionais de festas brasileiras, tente incluir um ou outro prato típico dos países representados na decoração. É interessante mostrar às crianças os ingredientes usados, o processo de preparo e um pouco mais da cultura homenageada.

Use toda a sua criatividade para explorar o lado curioso dos pequenos propondo atividades que estimulem cada faixa etária a aprender algo novo. As bandeiras, as moedas, os pontos turísticos, os pratos culinários mais famosos, os idiomas oficiais… Não faltam informações que possam ser transmitidas de maneira criativa.

Já quando o assunto é a decoração em si, o principal cuidado que os pais devem tomar é evitar a poluição visual. No desejo de representar uma grande quantidade de nações, é comum que o resultado final seja confuso e inexpressivo. Para evitar este erro o ideal é escolher no máximo cinco países. Assim, os convidados conseguirão identificar com mais facilidade as nuances da decoração que expressam determinada cultura.

O tema combina bem com uma proposta vintage, mesclando tons terrosos, azul e vermelho. Elementos como mapa mundi, aviões, balões, malas de viagens, selos e passaportes não podem faltar. Não perca a oportunidade de envolver toda a família no processo de criação da identidade visual do evento. Garimpe também entre amigos e familiares souvenirs de viagens para complementar a decoração da mesa.