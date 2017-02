Quer viajar o mundo em um cruzeiro? Então separe 50 mil reais

O sonho de dar a volta ao mundo pode se tornar realidade, apesar do preço salgado. Saindo da Itália no dia 4 de janeiro de 2019, os mais de 2.500 passageiros a bordo do MSC Magnifica partirão em uma jornada bem diversa, que passa por centros urbanos a ilhas paradisíacas.

Para que os passageiros tenham tempo para desbravar os destinos e as novas culturas, o tempo médio de permanência em cada local é de 13 horas; para destinos mais conhecidos, pode chegar a quatro dias. Dentre os principais e mais badalados destinos estão Los Angeles, Barcelona, Auckland e Dubai. Já Phuket, Bora Bora, Cartagena, Polinésia e Canal de Suez surpreendem pela beleza natural.

O MSC Magnifica, que está em serviço desde 2010, oferece muitas opções gastronômicas, minigolfe e uma exclusiva pista de corrida, por exemplo, e piscinas ao ar livre e cobertas. Os pacotes para cabine interna começam nos R$56 mil por pessoa. Para as cabines com varanda, os pacotes começam quase nos R$83 mil por pessoa.

–