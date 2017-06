Por que a Alemanha confiscou toneladas de hand spinners?

Se você está de viagem marcada para a Alemanha, é melhor deixar o seu hand spinner em casa. Mais de 35 toneladas do brinquedo giratório foram apreendidas no terminal de Frankfurt, quinta maior cidade do país.

O argumento das autoridades é de que se trata de um brinquedo perigoso para crianças. “Uma possibilidade é que eles acabem sendo destruídos. Ou poderão ser exportados ou ainda submetidos a novas regras, mas isso levará um tempo e dependerá de organismos reguladores”, pontua Cristine Strass, porta-voz do aeroporto.

As autoridades não informaram se todas as pessoas que estiverem carregando um spinner na bagagem terão seus dispositivos confiscados na entrada do país.

Outra versão

CLAUDIA conversou com especialistas sobre o dispositivo. Dotado de duas ou mais hastes com buracos nas pontas, ele é capaz de girar por minutos a depender da força e do manejo. Para a pedagoga Ana Flávia Andreoli, de São Paulo, a graça é, justamente, essa. “Os jovens se desafiam com diferentes manobras e movimentos para superarem seus colegas e os próprios recordes. Assim como os ioiôs, que foram febre entre as crianças de antigamente, o finger spinner é a mania da vez“, explica.

Sobre os riscos, segundo ela, é importante que os pais fiquem atentos durante brincadeira — assim como em qualquer outra atividade educativa –, e que não esperem benefícios à saúde. “Na hora da compra, é fundamental estar ciente de que este objeto não reduz níveis de estresse ou trata doenças. Também vale a pena tomar cuidado para que jogo não se torne um vício e as crianças não deixem de interagir com seus colegas por causa dele”, finaliza.

