As plantas ideais para decorar cada ambiente de casa

Na hora de montar a decoração de uma casa ou de um apartamento, a escolha de itens que trazem bem-estar e conforto ao lar ajuda a tornar sua residência mais agradável para se viver. E plantas são ótimas para conferir sensação de prazer na sua residência. Um pedaço da natureza dentro dos lares, as folhagens, as flores e as pequenas árvores servem de enfeite para todos os ambientes – seja ele interno ou externo.

Leia mais: 7 ideias para se inspirar na hora de decorar a casa com cactos

De acordo com o paisagista Henrique Vital, proprietário da Vital Paisagismo, a seleção da espécie que vai decorar o lar deve acontecer depois de uma pequena análise do microclima dos ambientes da residência: como é sua iluminação (se a entrada da luz natural acontece e se é difusa ou não), como é a ventilação local e o espaço disponível.

Feito o estudo, basta escolher a planta que mais agrada aos moradores da casa e mantê-la com saudável com a medida certa de irrigação que a flor, folhagem ou árvore pede (além da adubagem).

O que escolher para cada cômodo

Em ambientes internos como a sala de estar, o quarto ou o corredor uma opção é enfeitar o ambiente com plantas arbóreas como o ciclantus, se a casa dispor de espaço amplo, ou plantas menores como as orquídeas, que cabem em mesas de cabeceira ou de centro.

Cuidados: O cilantus é uma espécie que se desenvolve em locais onde a luminosidade não é muito forte e deve evitar a luz direta do sol. Típico da Floresta Amazônica, a folhagem pede solo úmido parecido com o da região, porém não encharcado.

Já orquídea é uma planta que pede banhos de sol durante a manhã e fim da tarde para crescer. Por outro lado, ela também não exige solo encharcado de água e sim um recipiente arejado para suas raízes respirarem.

Na cozinha, o calor do fogão e do forno pode impactar no desenvolvimento das plantas. Caso queira manter alguma espécie no local, é importante que o cultivo aconteça a uma distância segura do utensílio. “O parâmetro é você não sentir calor”, indica Vital. Violetas e ervas ficam ótimas como itens decorativos.

Cuidados: Nesse cômodo, é muito comum o plantio de temperos para alimentos, como a salsinha, o alecrim, o manjericão e a hortelã. Contudo, o microempresário alerta que, apesar de ser um cultivo prático para o uso, o plantio no local não é indicado. “O problema de cultivar ervas e temperos [na cozinha] é que a maioria deles necessita de luz. E dificilmente as cozinhas têm iluminação suficiente.”

Quanto às violetas, as flores se dão bem com vasos de barro e não com os famosos recipientes de plástico. Também é preciso ter cuidado com o ritmo de irrigação: uma vez por mês é o necessário.

Apesar de apresentar bastante umidade, o que influencia o microclima do banheiro é a iluminação disponível no ambiente. “Geralmente, o banheiro recebe menos luz [do que os demais cômodos das casas]”, explica Vital. Por isso, as suculentas são ótimas opções para o local.

Cuidados: Apesar de serem conhecidas por sua resistência, as suculentas exigem luz solar ao menos uma vez por semana e irrigação regular.

A seleção das plantas que vão decorar varandas e quintais da casa ou do apartamento varia de acordo com a iluminação disponível. A escolha pode ir desde espécies frutíferas de grande porte, como as jabuticabeiras, até flores de pequeno porte, que cabem em vasos. “[A escolha] depende de como os objetos estão posicionados no ambiente e de como o sol percorre o espaço.”

Cuidados: As jabuticabeiras vão bem plantadas diretamente no solo ou em vasos. Caso seja escolhida a opção de cultivar a árvore diretamente na terra, vale cavar um buraco de aproximadamente 60 cm de profundidade para recebê-la, em local ensolarado.

Se o vaso for o local para sua árvore, é preciso que ele tenha no mínimo 50 cm de boca e 50 cm de altura e seja posto em ambiente que também receba muita luz solar.

Quer ficar por dentro das principais notícias de CLAUDIA? Assine a nossa newsletter!