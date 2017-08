Estamos a menos de um mês para o fim do inverno – a primavera tem início no dia 22 de setembro. Os pais que têm filhos que fazem aniversário na próxima estação já podem começar a preparar uma comemoração diferente, aproveitando o clima ameno e as paisagens floridas típicas desta época do ano.

O tema piquenique é uma ótima desculpa para tirar as crianças do salão e levá-las a aproveitar um dia ao ar livre, longe de brinquedos eletrônicos e em contato com a natureza.

Pesquise na sua região quais são os parques e jardins que permitem a realização deste tipo de evento. Entre em contato com a administração do local para verificar a existência de taxas ou formulários específicos. Escolhido o local da comemoração, defina o horário da festa. Fuja do período que vai das 10h às 16h, devido à exposição aos raios ultravioleta.

Ao planejar o cardápio da festa, tenha em mente que é preciso oferecer aos convidados alimentos saudáveis e fáceis de armazenar. Sanduíches embalados individualmente, saladas em potinhos, pães de queijo, salgadinhos assados e frutas picadas são boas sugestões.

É importante manter a hidratação. Pensando nisto, ofereça às crianças uma boa variedade de líquidos, como sucos, chás gelados e águas saborizadas. Uma boa dica é cobrir os copos com formas de cupcake deixando um buraquinho apenas para o canudo. Além de dar mais charme às bebidas, o truque evita que bichinhos entrem nas bebidas.

Para festas ao ar livre, o ideal é preparar porções individuais de lanches. Além de tornar a refeição mais prática e organizada, esse formato facilita também o armazenamento dos alimentos e a distribuição para os convidados. Capriche na apresentação dos kits de lanche usando cestinhas, fitas e toalhinhas de piquenique para decorar.

Para festas em parques e jardins, é importante preparar uma área coberta para abrigar os lanches, bolo e os doces. Se o espaço não contar com este tipo de estrutura, vale utilizar gazebos e tendas desmontáveis. O essencial é não deixar os alimentos expostos diretamente ao sol.

Como em toda decoração de festa, a riqueza de detalhes é essencial para garantir o sucesso do visual. Tome cuidado para não montar uma mesa poluída, com excesso de informação, mas insira de forma delicada o tema em pequenos detalhes.

Priorize o conforto dos convidados. Não estenda as toalhas diretamente na grama, mas antes forre o chão com uma lona. Assim, a umidade do chão não molhará o tecido. Vale levar também almofadas ou mesas de paletes.