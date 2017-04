Páscoa: O próximo aniversário pode ser uma caça aos ovos

Para as crianças que fazem aniversário nesta época do ano a Páscoa pode ser um ótimo tema de festa. A ideia permite não só uma decoração alegre e criativa, mas também serve como alternativa para as festas tradicionais, uma vez que a família já está reunida para a celebração da Páscoa.

Fugindo de estereótipos de gênero, o tema permite o uso de cores vibrantes, como laranja, verde e amarelo e combina bem com festas ao ar livre. Se a sua casa não tem jardim, avalie a possibilidade de transferir a festa para o jardim do condomínio ou um parque próximo da sua casa.

Como é de se esperar, o chocolate deve ser uma das estrelas da festa. Espalhe pequenas porções do doce pelas mesas dos convidados, arranjos da mesa do bolo e pelas áreas do salão.

Toda festa infantil precisa de algum tipo de recreação. Ela é responsável por entreter os pequenos e mantê-los envolvidos no evento do início ao fim. Uma das atividades da festa pode ser uma caça aos ovos. Esconda-os e convide os pequenos a seguir as pistas deixadas pelo coelhinho. Outras alternativas podem ser uma oficina de pintura para decorar ovos de galinha ou uma oficina de culinária para rechear e decorar ovos de colher.

O bolo também merece entrar no clima da Páscoa. Um bolo de cenoura com chocolate é uma boa pedida!