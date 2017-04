Pai encontra solução mágica para filho se despedir da chupeta

Convencer os filhos a abandonar a chupeta é um momento difícil para quase todas as famílias, exceto se alguém tiver a criatividade do norte-americano Scott Burnett. Este pai encontrou uma maneira bastante inusitada para facilitar a despedida de seu filho Blake, de 2 aninhos de idade, do bico plástico.

A ideia foi tão boa que, quando compartilhou o vídeo em seu canal no YouTube, conquistou milhares de fãs — e já são mais de 45 000 visualizações até o momento. “Nosso filho perdeu a chupeta para sempre. Precisamos de um dia, um pouco de planejamento, um pouco de criatividade na hora da conversa e a solução funcionou como mágica. Assista e você verá. Você também consegue. Boa sorte!”, escreveu Scott na descrição.

Confira:

O sorriso do garotinho não nega: a solução realmente foi bem executada!