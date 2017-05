Os 30 são os novos 20 quando se trata de ter filhos

Por mais de três décadas, as taxas de natalidade eram maiores entre mulheres com mais de 20 anos. No entanto, segundo dados publicados pelo Centers for Disease Control and Prevention (Centros para Controle de Doenças e Prevenção, em inglês), no ano passado, esses números mudaram.

Atualmente nos Estados Unidos, mulheres com pouco mais de 30 anos estão dando à luz mais bebês do que mães mais novas. Especialistas dizem que essa mudança acontece principalmente porque as mulheres estão esperando mais tempo para terem filhos e também por conta da queda nas taxas de natalidade entre mães adolescentes.

A média, hoje, de idade das mulheres em sua primeira gravidez é 28 anos. Os dados explicam os motivos pelos quais é mais comum ver pais mais velhos com crianças matriculadas nos ensinos fundamental ou médio.

Esses dados podem parecer corriqueiros, mas são ótimos para aliviar a tensão que muitas mulheres que já tem ou até passaram dos 30 anos sentem por ainda não terem filhos. Além de não serem as únicas, elas também não devem se sentir mal por não estarem inseridas em um padrão que foi imposto há tantos anos.