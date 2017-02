Casas Bahia e Pontofrio agora compram seu celular usado

As lojas físicas das Casas Bahia e do Pontofrio começam hoje a aceitar smartphones usados como parte do pagamento de novos aparelhos.

A novidade surgiu com uma parceria com a Brightstar, uma empresa de recompra de celulares usados. O preço máximo de um dispositivo usado, que tenha procedência legal, é de 2.200 reais.

“Trabalhamos com análise de valor residual. Medimos o preço de lançamento, o valor no mercado de usados e geramos o nosso valor de compra”, afirmou José Froes, presidente da Brightstar.

Após a avaliação do vendedor, o consumidor vai receber um termo de transferência de propriedade do produto para oficializar a transação. Com isso, ele recebe um vale compra (válido somente no dia da venda) para adquirir seu novo celular ou tablet.

No ato da revenda do usado, duas perguntas principais serão feitas: O aparelho funciona? Ele está com a tela quebrada? O número de IMEI, um código único para cada smartphone, também será checado.

“Quando oferecemos uma opção adicional como essa, acreditamos que teremos um potencial de aumento de vendas. A sacada da troca é capturar clientes e fazer upselling. Se ele tem um iPhone 6s, ele pode trocar por um iPhone 7 ou um Galaxy S7, por exemplo”, disse Mariano Teixeira, gerente de operações comerciais mobile da Via Varejo, em entrevista a EXAME.com.

Até o fim de março, a Via Varejo diz que as 970 lojas das suas marcas contarão com essa opção de pagamento com usados, que podem ser smartphones ou tablets.

