Olaf, Anna e Elsa estão de volta! Veja o trailer do novo filme

Saudade de Frozen – Uma Aventura Congelante? Então pode reunir as crianças e comemorar! Uma nova versão do desenho em curta-metragem está chegando para celebrar a temporada de Natal.

A notícia foi divulgada pela publicação norte-americana Entertainment Weekly, a quem falou o diretor criativo da Disney Pixar. “As pessoas esquecem que o primeiro filme ocorreu no meio do verão, então esta é a primeira temporada de férias depois que as meninas se juntaram. O que eles percebem é que, porque estarem separados há tanto tempo, eles não têm tradições familiares “, explica John Lasseter. “Então, Olaf vai em busca disso”.

Olaf’s Frozen Adventure (ainda sem tradução) tem estreia prevista para 22 de novembro deste ano nos Estados Unidos. “Será divertido para ele peregrinar e ouvir as tradições de todos de Arandelle. Olaf é mil por cento entusiasta e positivo. De vez em quando, você cria um personagem e diz: ‘Ah, isso vale ouro de tão cômico!”, finalizou.

Assista JÁ ao trailer!

Assine nossa newsletter para ficar por dentro de todas as novidades!