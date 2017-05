Oito fotos dos Obamas na Itália que você precisa ver hoje

O casal Obama visitou nesta segunda-feira (22) o centro da cidade de Siena, na região da Toscana, onde passam férias. Durante o passeio, Michelle foi às compras em um shopping da região e logo em seguida encontrou Barack para ir até o Palazzo Pubblico, sede da prefeitura de Siena.

A dupla também foi fotografada com alguns turistas norte-americanos pelas ruas de Siena. Depois, seguiu para a Catedral de Siena. Lá, Obama e Michelle acenderam uma vela diante da imagem da “Madonna del Voto”. Vestindo roupas casuais, o casal esbanjou muito estilo e carisma.

Ao lado da esposa, o ex-presidente norte-americano chegou em Toscana na última sexta-feira (19), onde está hospedado no luxuoso Borgo Finocchieto, um vilarejo medieval de propriedade do ex-embaixador John Phillips. No sábado (20), Barack ainda jogou golfe no clube do Castiglion del Bosco. O casal deve ficar no país europeu até amanhã (24).

