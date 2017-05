“O essencial reflete a sua verdade”, afirma Didi Wagner

O tempo passa, o essencial permanece. Essa foi uma das reflexões da primeira edição do Claudia Coaching, ciclo de palestras inspiradoras promovido pela revista CLAUDIA, em parceria com a OX Cosméticos, que aconteceu na manhã do dia 16 de maio, no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo.

O encontro reuniu convidadas especiais para conversar sobre o que é essencial na vida das mulheres hoje. A artista plástica Nina Pandolfo falou sobre a diversidade da beleza, no painel “A beleza que está em seus olhos”. A psicanalista Maria Homem abordou o tema “Novas possibilidades para o amor”. A fotógrafa Marina Klink contou como abandonou uma carreira sólida na área de eventos para dedicar-se à fotografia, na palestra “Em busca do que move você”.

O comando do encontro ficou por conta da embaixadora da OX, a apresentadora Didi Wagner, que abriu o evento. “É interessante termos essa reflexão porque, em um mundo com tantos estímulos e possibilidades de escolhas, tenho a impressão de que o caminho para a felicidade é conseguir determinar as nossas prioridades”, disse ela. “E cada um tem o seu ideal do que é importante para si. Eu, particularmente, busco equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional. Acho que consegui conduzir as duas coisas de forma prazerosa.”

Casada há 18 anos, mãe de três meninas, a apresentadora também revelou sua visão sobre beleza e o conceito da nova campanha OX. “O essencial é aquilo que você preserva para si mesma e que reflete a sua verdade. A beleza espelha nossas escolhas”, resumiu Didi, que, aos 41 anos, está cada dia mais bonita.

O ciclo de debates foi inaugurado com a apresentação da diretora de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto da OX, Cintia Fuchs, que iniciou o bate-papo contando sobre sua escolha, 30 anos atrás, de optar por seguir carreira na área tecnológica e química, um território muito masculino. “Eu sabia que teria dificuldades, mas fui adiante mostrando que nós, mulheres, podemos, sim, ocupar cargos de liderança e ter sucesso na carreira.”

Em seguida, a diretora abordou o novo posicionamento da OX: “O essencial é o que fica. Somente aquilo que é essencial tem que ficar também no seu cabelo e na beleza das mulheres. Por isso, nós criamos o sistema OX de beleza duradoura. Os produtos são livres de sais, óleos minerais e silicones pesados, para que a beleza dure ao longo do dia e se construa dia após dia”.

Ao final do evento, à nossa reportagem, Cintia destacou que os shampoos e cremes com excesso de química, os quais prometem "efeito bomba" ou milagres do tipo "fique linda em três minutos", têm efeitos colaterais.

