Noiva grávida: Inspire-se no vestido usado por Juliana Alves

Grávida pela primeira vez de uma menina que vai se chamar Yolanda, Juliana Alves se casou neste sábado (29) com o diretor de cinema Ernani Nunes. O casal trocou votos em uma cerimônia íntima realizada em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Os cliques da festa foram compartilhados pela atriz com seus seguidores no Instagram.

“Venha com amor, venha leve e me leve para onde quer que a gente seja nós dois… e nossa Yolanda. #juenani crédito: @jandersonpires”, escreveu Juliana na legenda da foto em que aparece ao lado do noivo.

Grávida de sete meses, a atriz apostou em um longo vestido branco assinado pelo estilista Saulo Henriques, de Botafogo, Rio de Janeiro.

A peça priorizou o conforto da noiva, sem abrir mão da delicadeza e romantismo que a ocasião pede. O modelo ainda contou com lindas aplicações de flores de renda.

O modelo escolhido pela atriz serve como boa inspiração para quem está planejando casamento à espera de um bebê. Felizmente, o tabu em torno das noivas grávidas já ficou para trás.

“Durante a gravidez, a mulher fica ainda mais radiante. Por isso, não tente esconder a barriguinha em modelos soltinhos na cintura. Exiba com orgulho o barrigão!”, sugere a consultora de moda Nathalia Meira.

O vestido escolhido deve unir beleza e conforto. “As melhores opções são os vestidos de cortes fluidos e tecidos leves. Os bordados podem conferir à peça um peso extra. Substitua a pedraria por detalhes em renda ou tule”, aconselha. A especialista lembra ainda que a estrutura do vestido deve oferecer à gestante segurança, especialmente para os seios. Prefira alças largas e que sustentem bem os seios.

Os acessórios também devem ser confortáveis. À medida que a gestação avança, o inchaço nos pés e nas pernas fica cada vez mais evidente. Não tenha receio de trocar o salto alto por modelos mais baixos e confortáveis. Assim, você conseguirá aproveitar a festa do início ao fim.