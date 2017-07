Mitos e verdades sobre os 1000 primeiros dias do bebê

Os primeiros 1000 dias de vida do bebê traduzem um período-chave em que pode influenciar o futuro da criança. É o que contam as pediatras Roseli Sarni e Fabíola Suano no novo livro de SAÚDE De 0 a 100 – Os Dias Decisivos do Bebê (Abril, R$ 29,90), disponível em bancas, livrarias e e-commerces de todo o Brasil.

O período que contabiliza os 270 dias da gestação e os 730 dias iniciais do bebê é crucial para o seu desenvolvimento porque o organismo da criança está mais suscetível às influências do ambiente nesta fase da vida.

Por isso, seguir algumas recomendações durante essa temporada traz benefícios a longo prazo aos filhos, como as ligadas a uma boa nutrição – recomendadas, inclusive, pelo programa 1000 Days, da Organização das Nações Unidas (ONU), frente criada em 2010 e que visa a promoção das gestantes e o estímulo ao aleitamento materno, entre outras ações contra à desnutrição.

Mas o que de fato podemos ou não fazer nesse período em relação aos cuidados com nossos filhos? O que é mito e o que é verdade? Para sanar todas as dúvidas, listamos recomendações dadas pelas médicas sobre as melhores condutas com o bebê nos primeiros 1000 dias de vida do bebê.

Preciso mudar meu antigo estilo de vida com a chegada do bebê

Verdade. De acordo com as médicas, é preciso ter a consciência de que tudo vai mudar quando for tomada a decisão de se ter filhos. Elas ainda indicam que o momento é excelente para que a mulher comece a adotar hábitos mais saudáveis, como diminuir o açúcar, o sódio e a gordura das refeições preparadas em casa e dar preferência a hortaliças e frutas.

A alimentação saudável, além de ajudar a balancear os níveis de nutrientes no organismo, também ajuda na redução de gordura – que também pode ser estimulada com exercícios físicos regulares.

Além disso, as autoras também alertam que as futuras mamães revejam sua ingestão de bebidas alcoólicas no dia a dia. Embora o álcool não seja inimigo incondicional do organismo, ele pode acarretar problemas à gestação em momentos-chave – como na fase do desenvolvimento do sistema nervoso do feto.

Gestantes podem praticar exercícios físicos

Verdade. A grávida ativa gasta calorias na medida certa e fica cheia de disposição para as tarefas do dia a dia e pronta para o retorno à rotina pós-parto, apontam as pediatras.

Além disso, as atividades são benéficas para o bebê, que tende a nascer com o peso e tamanho saudáveis.

Meus hábitos podem influenciar na configuração do DNA do meu bebê

Mito. Embora condições como estresse, tabagismo e alcoolismo tenham o poder de regular e ativar os genes, as maiores evidências científicas apontadas pelas especialistas mostram que certos nutrientes e substâncias vindos dos alimentos são os que, de fato, têm o poder de realmente mexer com a leitura do DNA do embrião.

O homem deve cuidar de sua saúde com a chegada do bebê

Verdade. O pai é um dos protagonistas dos primeiros 1000 dias da criança e seu estilo de vida influencia na saúde do bebê, apontam Roseli e Fabíola.

Por isso, é importante que o homem mantenha atividades físicas regulares, não fume e tenha uma alimentação regrada.

Um estudo da Universidade de São Paulo em parceria com o Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, dos Estados Unidos, observou que a alimentação paterna pode influenciar no desenvolvimento do câncer de mama nas filhas.

Para chegar à conclusão, os cientistas ofereceram uma dieta rica em banha de porco a um grupo de roedores, a outro uma ração feita de óleos vegetais e a um terceiro uma dieta padrão.

Os estudiosos observaram que a maior incidência de tumores ocorreu nas filhas de roedores que se alimentaram de banha, em comparação às demais.

Engordamos porque comemos por dois

Mito. Os guias mais modernos de alimentação preconizam uma alimentação balanceada como um todo, sem enaltecer ou vilanizar ingredientes ou alimentos específicos para a dieta da grávida. O importante é lembrar que a grávida não pode comer por duas pessoas.

Os quilos extras além de prejudicar a mãe contribuem para alterações do metabolismo do feto. E naturalmente a mulher ganha peso devido a alteração hormonal de seu organismo. A obesidade, portanto, chama a atenção quando ocorre.

Gelo ajuda a atenuar os enjoos

Verdade. Recorrer ao gelo ou a alimentos gelados ajuda a atenuar as náuseas provocadas pelo aumento dos níveis de progesterona, estrogênio e hCG muito comuns dos primeiros três meses de gravidez.

Outra dica é fracionar a alimentação ao longo do dia: fazer refeições pequenas e frequentes e evitar o jejum.

Bebês ouvem o que falamos

Verdade. A orelhas ficam prontas no primeiro trimestre de gravidez, mas após o quarto mês de gestação que os bebês têm sua audição desenvolvida.

A partir daí é possível conversar bastante com quem está dentro da barriga da mulher e ajudar no desenvolvimento de sua linguagem.

Bebês podem comer alimentos sólidos aos 5 meses de vida

Mito. Os alimentos sólidos estão permitidos a partir do sexto mês apenas porque é nesta etapa que o organismo do ser humanos se torna apto a amassar alimentos com a língua mesmo que não tenha dentição e seu sistema digestivo se encontra mais maduro.

Além disso, nesta fase o leite materno já não mais supre as necessidades nutricionais do bebê e precisa de reforços externos para complementar a dieta da criança.

A gravidez altera nosso emocional

Verdade. A enxurrada de hormônios que a mulher é submetida durante a gravidez, como o estrogênio, a progesterona, lactogênio placentário e a prolactina (essa, após o parto) interfere nas emoções da mãe.

Meu corpo pode enviar sinais falsos para o parto

Verdade. O corpo costuma dar sinais para o tão aguardado desfecho da gravidez. A barriga tende a baixar, por exemplo, porque o bebê se encaixa e fica na posição para nascer.

Outro sinal que o organismo envia são as contrações uterinas. Porém, é importante ficar atenta às contrações reais e às falsas, conhecidas como contrações de Braxton-Hicks.

Para que você saiba identificá-las a dica é atentar-se a frequência delas à dor que elas provocam. As contrações legítimas são ritmadas e ficam intensas com o passar do tempo. As falsas são fracas e curtas (há mulheres que nem as percebem).

O pós-parto provoca intefere no meu estado emocional

Verdade. Conhecida como puerpério, o pós-parto provoca modificações no organismo da mulher. O útero, aos poucos, volta ao tamanho normal, e os demais órgãos se reacomodam. Os níveis hormonais também se alteram e por conta disso pode depontar certa melancolia na mãe.

A criança não pode ser matriculada na escola antes do primeiro ano de vida

Mito. As crianças de hoje vão à escola bem antes do primeiro aniversário – diferente das de antigamente, que costumavam iniciar sua presença nas unidades de ensino aos quatro ou cinco anos.

A angústia dos pais com esse momento é normal, comentam as médicas no livro. O cuidado é para que isso não repercuta no filho e desperte nele o sentimento de que está sendo abandonado ou deixado sozinho no local.

O ideal é manter-se tranquilo e passar a sensação para a criança para que ela possa se sentir segura de iniciar essa nova etapa da vida.

O leite materno é importante para o bebê

Verdade. O aleitamento é essencial para a alimentação das crianças e deve ser feito de modo exclusivo até o sexto mês de vida e complementado com outros alimentos até 2 anos ou mais.

Podemos estimular o cérebro do bebê nos primeiros 1000 dias de vida

Verdade. Até o segundo ano de vida, o cérebro apresenta uma plasticidade incrível que favorece o aprendizado. Os neurônios estão a todo vapor para realizar sinapses e moldar o sistema nervoso. E estimular emoções e reações com o meio em que vive é importante.

Porém, é importante não atropelar etapas e levar em consideração a faixa etária da criança para não confundir seu desenvolvimento motor e suas capacidades cognitivas.

Longos períodos de sono são importantes para o bebê

Verdade. O sono é peça-chave nos primeiros 1000 dias do bebê. Dormir é fundamental para que aconteçam as chamadas sinapses entre os neurônios do cérebro. A ação também é necessária para que haja ganhos na atenção, na memória, na aprendizagem, no controle emocional e nas habilidades motoras.

Avós podem interferir na criação dos filhos

Mito e verdade. A troca de experiências e transmissão de conhecimento são muito bem-vindas com a chegada do novo integrante da família. E é por isso que a presença dos avós é muito gostosa de se ter neste momento.

Contudo, algumas vezes eles podem agir de maneira equivocada – sem a intenção – e acabam desautorizando os pais diante dos netos.

As autoras recomendam que sejam realizadas conversas com delicadeza e que se esclareça a eles o que não é de agrado aos pais – para que sejam dosados os SIMs e os NÃOs, por exemplo, em caso de avós permissivos demais.

