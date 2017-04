Maestro lista as canções mais pedidas pelas noivas

Já dizia o filósofo Friedrich Nietzsche: “Sem a música, a vida seria um erro”. E por se tratar de um dos momentos mais emocionantes da vida do casal, é fundamental escolher um repertório que transmita o sentimento dos noivos e combine com a sua personalidade.

O maestro Renato Misiuk, considerado o queridinho das noivas paulistanas, acredita que ao incluir canções atuais – incrementadas, claro, por arranjos orquestrais – a cerimônia passa a expressar mais a personalidade dos noivos.

Misiuk já cuidou da trilha de casamentos badalados, como o da apresentadora Luciana Gimenez com Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, da blogueira Lala Rudge com o empresário Luigi Cardoso, do apresentador Tiago Leifert e Daiana Garbin, e o de Joesley Batista e Ticiana Villas Boas.

Não pense que existem músicas que combinam com orquestra e outras não. Com a formação correta de instrumentos e vozes, é possível executar qualquer canção de forma que se integre ao clima da cerimônia. À frente do Allegro Coral & Orquestra, Misiuk está acostumado a executar os mais variados repertórios. E para ajudar as indecisas, listou as canções mais pedidas pelas noivas.

· Viva la Vida – Cold PLay

· Five Secrets – Piano Guys



· Photograph – Ed Sheeran



· Pomp and Circunstance – Elgar



Para os casais mais clássicos ele lista as canções que, apesar de antigas, continuam lindas e merecem uma chance para embalar a cerimônia.

· All I ask of you – Fantasma da ópera



· Eu sei que vou te amar – Tom Jobim e Vinicius de Morais



· Cinema Paradiso – Ennio Morricone