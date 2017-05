Mãe faz sucesso na internet ao incentivar a autoestima da filha

Uma jovem do Missouri, nos Estados Unidos. está fazendo sucesso no Facebook com um post sobre o impacto que as mães podem ter na relação de suas filhas com o próprio corpo.

Na última segunda-feira (8), Britney Johnson postou uma foto experimentando um biquíni em uma loja de departamento americana com sua filha de 4 anos, Payton.

Junto com a foto, ela postou um texto explicando que procura sempre dar bons exemplos para sua filha, seja no tratamento aos outros, seja na aceitação de seu corpo.

“Quando estou experimentando biquínis eu posso dizer ‘nossa, como engordei esse ano’ ou eu posso dizer ‘nossa, como essa cor ficou bem em mim’. Eu preciso escolher cuidadosamente o que vou falar porque essas são as frases que vão ficar na cabeça de minha filha.”

O post chama os outros pais e mães a serem exemplos para seus filhos no que se trata de assuntos como aceitação do próprio corpo e gentileza.

“Conforme minha filha vai ficando mais velha, ela vai enfrentando mais e mais críticas. Sempre lembrarei ela que nem sempre as meninas que têm a melhor aparência são as mais felizes. Eu quero que ela se olhe no espelho todos os dias e pense ‘como estou bonita!’, porque toda menina merece se sentir desse jeito”, continua.

O post recebeu 227 mil curtidas. Ela disse ao HuffPost que estava impressionada com a capacidade do post de tocar as pessoas e de se conectar com os outros pais. Muitas pessoas chegaram a dizer que seu post as inspirou a parar de dizer coisas negativas sobre si mesmas.