Lar fresco: 5 formas eficazes e charmosas de resfriar a casa

Com o aumento da temperatura no verão, nada melhor do que ter um ambiente fresquinho nos esperando em casa. E é possível refrescar os imóveis com pequenas mudanças na decoração. Selecionamos algumas sugestões que, além de deixar o lar doce lar mais fresco, darão um toque de charme. Confira:

Leia também: 5 lançamentos de beleza para atualizar o nécessaire de verão

1. Proteção Solar

Ambientes expostos ao sol direto se beneficiam de um recurso simples: a colocação de cortinas, telas ou persianas, que dificultam a entrada dos raios. Em grandes lojas de decoração e de material de construção, há opções prontas, compatíveis com janelas de tamanho-padrão, a preços acessíveis. As alternativas mais eficazes, porém, são aquelas que agregam tecnologia (e são vendidas sob medida). Uma delas é a Duette, da Luxaflex (a partir de 798 reais, com 1 m x 1 m), usada no projeto de Apoena Amaral, do escritório paulistano doisamaisv (acima). “Nesta persiana, conhecida como colmeia, as aletas formam bolsões de ar”, diz o arquiteto. Elas barram o calor por mais tempo. Veja outros modelos:

1. Tela solar Thermoscreen, Uniflex, a partir de R$ 296 o m2.

2. Persiana de bambu Soyo (1,20 m x 1,60 m), Tok&Stok, R$ 159,90.

3. Cortina Rolô Blackout, Amorim, R$ 230 o m2

2. Bons Ventos

Solução comum para conseguir uma brisa, os ventiladores estão no rol de eletrodomésticos que ganham cada vez mais design. Há opções para todos os estilos, do vintage ao industrial, passando por peças com ar mais artesanal e pás feitas de fibras naturais. É esse o material do ventilador de teto usado no quarto (acima) assinado pela arquiteta Marcella Leite, de Atibaia (SP). Para garantir segurança, ela recomenda prender o equipamento (comprado na loja Lampião, em Ilhabela, no litoral paulista, por 2 091 reais) em uma haste de ferro chumbada na laje. Quem não quiser ter tanto trabalho pode optar por um modelo de piso e até de mesa.

1. Retrô (1,35 m de altura), com acabamento de cobre, Tok&Stok, R$ 799.

2. Windpointe,de aço e fibras naturais, Fanimation, distribuído pela Gerbar, R$ 2 366.

3. Turbo Chrome, de aço, Ventisol, com 50 cm de diâmetro, R$ 229

Veja também: 5 destinos escolhidos pelos famosos para curtir o verão no Brasil

3. Área verde

Plantas refrescam o ambiente porque transpiram o excesso de água da rega, umedecendo o ar. Em casas e apartamentos, o jardim vertical – como o da varanda acima, projetada pelo escritório paulistano AR Arquitetos – chega a baixar a temperatura interna em até 4 graus centígrados. Os sistemas são parafusados na parede. “Quem optar por irrigação automática precisa providenciar pontos de luz e água”, avisa Gislaine Mesiara, da loja Quadro Vivo, em São Paulo. Dependendo do espaço disponível, é mais indicado um suporte menor, com um único vaso ou módulos menores para parede.

1. Painel (0,90 m x 1,40 m), Quadro Vivo, R$ 6 854,40.

2. e 3. Módulos Jardim (de parede), Luisa e Lilian Parrado, R$ 260 cada um, sem os vasos

4. e 5. Apoios Hera, T44 Studio, na Boobam, R$ 380 (de 65 cm), sem o vaso, com tampo removível, e R$ 345 (de 40 cm).

Leia também: 6 dicas para decorar a casa sem gastar muito

4. Jato de Água

Privilégio de poucos, a piscina não detém a exclusividade sobre os bem-vindos momentos debaixo d’água quando sobem os termômetros. Para a área externa deste dúplex, o paisagista Edu Bianco, de São Paulo, propôs a instalação de um chuveirão – recurso que cabe em qualquer cantinho de quintal, requer apenas um ponto de água e faz sucesso com a família toda. Os grandes fabricantes de metais para banheiro dispõem de duchas adequadas para ficar ao ar livre, resistentes às intempéries e à ferrugem – certifique-se de que a escolhida está nessa categoria antes de comprar a sua. Ainda assim, a instalação de uma pequena cobertura de proteção aumenta a vida útil da peça.

1. Ducha de plástico Iguaçu (30 cm de diâmetro), Aquaplás, na Leroy Merlin, R$ 210,90.

2. Chuveiro de inox e latão (25 x 25 cm), Eco Air, Japi, R$ 1 310

Leia também: Decoração: respondemos as principais dúvidas das leitoras de CLAUDIA

5. Peças de alívio Imediato

LENÇÓIS LEVES



Prefira jogos de cama de tecidos 100% naturais, como seda, linho ou algodão, fibras que proporcionam menos sensação de calor do que as sintéticas. O jogo Celine (MMartan), de cetim, feito de algodão egípcio, sai por 999 reais (queen size).

–

FONTE DOMÉSTICA



Por causa da evaporação, áreas próximas da água são mais frescas. Se você não mora à beira-mar ou perto de um rio, recorra a um minichafariz, que umedece o ar e reduz o abafamento. De cerâmica, o Caribe, do Atelier Vanessa Branco, custa 1,7 mil reais.

–

AR-CONDICIONADO PORTÁTIL



É a solução mais eficiente. Há versões com rodinhas, que podem ser transportadas para qualquer cômodo. O novo PO12F, da Electrolux, não exige quebra-quebra, mas necessita de um tubo extensor (posicionado na janela). Custa 2 199 reais.