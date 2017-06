Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam de lugar no The Voice

Elas trocaram de cadeiras, mas seguem no The Voice . Para as novas temporadas dos reality show, a Rede Globo anunciou nesta terça-feira (27) que Ivete Sangalo, 45 anos, assume o botão vermelho do programa de talento dos adultos e Claudia Leitte, 36 anos, vai se emocionar com as fofuras do The Voice Kids.

Integrante do programa infantil desde 2016, Ivete fará, agora, companhia a Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló. Já Claudia, integrante da franquia desde 2012, irá para sua terceira temporada em 2018.

