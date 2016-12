Inspire-se! Festa de aniversário em clima natalino

O Natal sempre é uma época do ano muito especial, principalmente para as crianças pequenas. Toda a magia da data pode ser usada como inspiração para uma linda festa de aniversário. O tema, apesar de novo aqui no Brasil, já faz sucesso entre os pais na América do Norte e na Europa. Se o seu filho nasceu em dezembro, vale a pena se inspirar com as fotos no tema que mais fazem sucesso no Pinterest.

Uma das maiores vantagens do tema é a facilidade em encontrar peças decorativas – e o melhor: a preços acessíveis. Garimpe com a família e os amigos enfeites que possam ser usados na comemoração. O tema natalino é uma boa alternativa para quem pretende colocar a mão na massa e organizar os detalhes da decoração sozinho.

Usando vermelho, verde e branco como cores predominantes na decoração, aproveite também a variedade de pratos típicos para criar um cardápio festivo com gostinho de Natal. Brigadeiro e beijinhos não podem ser esquecidos, mas panetone e biscoitos de gengibre também podem ganhar destaque na mesa principal.