Inspirações para organizar sua mesa de trabalho com charme

A organização do espaço de trabalho pode ser o primeiro passo para um dia mais produtivo. Além do alívio visual, ela também garante que você encontrará tudo o que precisa com facilidade. Inspire-se!

A mesa

Sob a mesa, procure manter apenas o necessário. Seus livros e documentos de consulta, revistas que servem como inspiração, papéis importantes. Vale ainda criar nichos para “famílias” de objetos: um para lápis e canetas, outro para clipes, outro para carimbos e cartões.

Quadro de avisos

Se puder pendurar um quadro de avisos, vá em frente! Eles são úteis para fixar lembretes, anexar contas a pagar e outras mensagens importantes. Caso trabalhe da área criativa, também pode usar como moodboard para inspirações e referências.

Cestos de apoio

Para aliviar a bancada, aposte em cestos que acomodem os objetos maiores – como rolos de papel, dicionários e outros artigos que não devem amassar. Se preferir, use como lixo seco.

O ambiente

O ambiente em torno do home office também é importante para quem trabalha em casa. Prateleiras acomodam o restante das suas coisas com charme – veja a estante bicolor acima. Já tapetes e plantas fazem com que o clima seja mais aconchegante. Se possível, mantenha por perto água e café para pausas durante o expediente.