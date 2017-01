Horóscopo da Susan Miller: previsões de Carreira para 2017

Este ano será de muitas transformações! Para se beneficiar de cada uma delas, esteja aberta para aprender e se fortalecer. Confira, a seguir, as previsões de cada signo sobre a vida profissional:

Áries

21/3 a 20/4

Eclipses são ferramentas do Universo para limpar o que é inútil e abrir espaço para o novo. Em 10 de fevereiro, o fenômeno traz impulso à criatividade e ao trabalho. Você vai impressionar poderosos, garantindo boas recomendações por onde passar. Em dezembro, depois que Saturno sair de Sagitário e entrar em Capricórnio, você vai atingir a posição dos seus sonhos. Será o fim de um período de testes que vai coroar todo seu talento.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Touro

21/4 a 20/5

Em Libra, Júpiter traz novas tarefas, mas também projetos que vão elevar sua posição dentro da empresa ou fortalecer sua reputação na área. Preste atenção nos dias próximos à Lua nova de 27 de janeiro, pois há conversas sobre uma promoção rolando nos bastidores. Se é autônoma, será mais requisitada pelos clientes. Use a poderosa vibração que o Universo manda para firmar parcerias de trabalho: saiba conversar e aprenda a negociar.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Quando Júpiter entrar em Escorpião, em outubro, a carreira vai virar a protagonista na sua vida. Você dará início a projetos fascinantes que devem destacar seus talentos aos olhos de pessoas influentes. No futuro, conte com elas para uma boa indicação ou conselhos. Os quatro eclipses do ano vão iluminar sua carreira e trazer oportunidades de cargos em outras empresas. As empreendedoras podem conseguir novos clientes – a popularidade aumentará seu status na área. Você deve ganhar uma quantia significativa por seus esforços.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Câncer

21/6 a 21/7

Com Urano em seu prestigioso setor da carreira desde 2011, muitas surpresas atravessaram seu caminho. Você deve estar insegura em relação ao emprego escolhido. Para saber se fez a opção certa, anote em um diário tudo que deixá-la feliz enquanto estiver no escritório. Entre 12 e 19 de maio, assim como perto de 10 de novembro, vai se surpreender – é possível que seu trabalho mude bastante. Como Saturno estará por perto, os resultados dessa movimentação devem ser duradouros. Os eclipses ajudarão a melhorar as finanças.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Leão

22/7 a 22/8

Em 26 de fevereiro, um eclipse em Peixes – o último de uma série de eclipses iniciada há dois anos – influencia sua carreira. Um novo projeto exigirá que use a criatividade. Como recompensa, você receberá uma boa quantia em dinheiro. Pela primeira vez em dois anos, Marte entra no seu signo, onde fica de 20 de julho a 5 de setembro. Nesse período, inaugura-

-se um novo ciclo no trabalho. Poderosa, você terá controle sobre os acontecimentos e autoconfiança para tomar as melhores decisões. Essa combinação a colocará em posição de liderança – use o momento para dar a largada em suas iniciativas mais vitais. A comunicação será sua ferramenta-chave.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Virgem

23/8 a 22/9

Você está prestes a viver sua melhor fase financeira dos últimos dez anos. E não será um presente ou herança, mas resultado dos seus esforços. Tem ganho maior que esse? Na carreira, os meses mais frutíferos serão maio e junho. Comece desde já a construir sua estratégia para tratar com um superior do seu desejo de acumular novas responsabilidades ou experimentar outra função. Se precisar de mais tempo, aguarde até a entrada de Marte em seu signo, de 5 de setembro a 22 de outubro. Este será um período de tanto poder que você conseguirá transformar em realidade grandes sonhos, que antes pareciam distantes.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Libra

23/9 a 22/10

Pessoas influentes vão exercer uma função primordial em sua vida profissional. Olhe para os lados e encontrará apoio. Tenha na ponta da língua qual é exatamente seu desejo; assim, poderá pedir sem receios. O ano é bom para dar início a um negócio ou a uma empreitada criativa – lance depois de 9 de junho e antes de 12 de agosto, períodos em que Júpiter não estará retrógrado e colocará poucas barreiras. Plante sementes, pois, em 2018, começa uma fase de ganhos financeiros relativos a seus investimentos.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Escorpião

23/10 a 21/11

Saturno está em Sagitário, sua casa do trabalho, até dezembro. O planeta passou três anos no setor e deu a você desafios árduos. Felizmente, agora está quase chegando ao fim o intensivão que Saturno impôs a você, que sai mais forte e adaptada. Todas as recompensas por essa especialização serão financeiras. Espere, diversas vezes durante o ano, receber quantias generosas de dinheiro. Em 10 de fevereiro, um eclipse em Leão destaca sua casa das honras e da fama: deve ser um momento mágico e raro em sua vida profissional. Em agosto, outros dois eclipses trazem o merecido reconhecimento. Marte estará por perto, garantindo que você receba os louros com muita pompa.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Sagitário

22/11 a 21/12

Esse período de muita atividade na vida social afeta diretamente o trabalho. Conhecendo pessoas de diversos círculos, é provável que encontre alguém influente na sua área de atuação. Vá a seminários, fóruns e eventos em geral, pois isso ajuda a firmar parcerias e a fortalecer sua imagem. Outro opção é passar a colaborar com uma ONG ou ação social promovida por sua empresa. Seja qual for sua escolha, você estará rodeada de pessoas que compartilham dos seus interesses e que podem estimulá-la a buscar mais conhecimentos ou a abrir seus olhos para novos caminhos.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Capricórnio

22/12 a 20/1

As capricornianas gostam de trabalhar em grandes empresas, pois sentem que há estrutura para implementar suas ideias mais ousadas. Com Júpiter, planeta dos presentes, no seu setor do trabalho, o agito será grande. Você vai conquistar até aquilo que parecia impossível – é o melhor ano em uma década para essa seara. A primeira notícia surge em torno de 10 de abril. Uma situação chegará ao ápice. Porém, Mercúrio estará retrógrado, e pode ser que isso complique um acordo. Talvez não dê certo por motivos pessoais, mas não desanime. Agosto e outubro serão os meses mais frutíferos para a carreira. A verdade é que, para fazer tudo se encaixar, você vai precisar acertar no malabarismo por um tempo. Toda vitória, contudo, virá acompanhada de quantias substanciosas de dinheiro.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Aquário

21/1 a 19/2

Em outubro, Júpiter entra em Escorpião, seu setor do trabalho – você terá o período de maior sucesso dos últimos dez anos. A carreira assumirá papel principal na sua vida e cada esforço trará a recompensa merecida. Abrace apenas as ofertas que valem realmente a pena e que garantem retorno a longo prazo – observe quanto precisará se dedicar. Os eclipses vão ajudá-la a ganhar dinheiro. Marque na agenda seus três dias de mais sorte: 26 de fevereiro, 5 e 18 de outubro.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.

Peixes

20/2 a 20/3

Saturno entrou em Sagitário, sua área do trabalho, em 2014. Por isso, talvez os últimos anos tenham sido mais exigentes e turbulentos que o normal. O planeta professor vem para ensinar duras lições, mas, quando se vai, deixa você mais forte e muito transformada. Saturno fica até dezembro nesse mesmo lugar do seu mapa, só que, com dois anos de experiência, você já está tirando de letra os desafios propostos por ele. Se pretende entender a mensagem que o planeta manda, você está no caminho de assumir a tão sonhada posição de liderança. Isso implica recompensas financeiras também: fique atenta a oportunidades depois de outubro. Os eclipses de 10 de fevereiro e 21 de agosto vão testar suas habilidades – e você conseguirá provar seu talento com bastante facilidade.

Leia também as previsões de Susan Miller para o Amor.