Horóscopo completo de 2017 por Susan Miller

Áries

21/3 a 20/4

Você é muito independente, mas vai aprender que não precisa fazer tudo sozinha. Há pessoas ao seu redor e, se souber confiar, elas podem contribuir para melhorar sua vida – tanto em casa quanto no trabalho. Saturno estará em Sagitário até 16 de dezembro, exigindo que você se mantenha ativa. O planeta das lições não aprova quando repetimos fórmulas antigas para promover mudanças. Por isso, experimente novas saídas. Os meses de abril e maio serão bons para tirar férias e conhecer outros destinos. Se não der para fazer uma viagem para o exterior, recorra a um paraíso próximo – o que vale é descansar. Entre 23 de junho e 20 de julho surgirá o cenário ideal para mudar de endereço ou reformar a casa. Este será o melhor ano da última década para fazer o dinheiro render. Se a ideia é abrir um negócio, corra atrás de investimento e aposte na sua inspiração, pois as chances de sucesso são grandes.

Touro

21/4 a 20/5

Nos últimos anos, você teve que provar seu valor e sua capacidade a todos à sua volta. Não foi fácil. Agora, não há dúvidas de que desabrochou, e essa versão mais confiante está preparada para viver plenamente. Júpiter, o planeta dos presentes, estará em Libra até outubro. Essa é a sua área da saúde e da boa forma. Então, aproveite para se cuidar. Faça um check-up e, se tiver algum incômodo persistente, consulte um especialista. Conheça novos tratamentos e técnicas e experimente descobertas recentes que possam oferecer conforto e recuperação. Quanto à estética, saiba que há grandes chances de alcançar o corpo dos seus sonhos – basta investir tempo e energia nesse objetivo. Evite mexer no visual, principalmente no cabelo ou no rosto, entre 5 de março e 15 de abril, quando Vênus, seu regente, fica retrógrado.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Boa energia e positividade farão parte do seu dia a dia. Você é a mais favorecida do zodíaco para viver um romance neste ano. Depois de outubro, foco na carreira, pois surgirão muitas oportunidades. Eclipses são processos transformadores que obrigam a dispensar o que não traz ganhos e abrem espaço para o novo. A questão é que é impossível resistir a eles, e o impacto costuma ser profundo. Neste ano, porém, os fenômenos serão mais doces e menos impactantes. Os dos dias 7 e 21 de agosto deixarão sua criatividade aguçada e trarão estabilidade em diversas áreas da vida. É provável que você conquiste tudo que sonhou. Júpiter estará em ângulo benéfico com seu Sol, aumentando o otimismo e fortalecendo sua saúde. Você se sentirá feliz com frequência – tem coisa melhor?

Câncer

21/6 a 21/7

Extremamente importante para as cancerianas, a paz no lar deve ser alcançada em 2017. A instabilidade na carreira trará descobertas a respeito de quem você é: está pronta para começar de novo? Júpiter está em Libra, o que torna o setor do lar e da família o mais afortunado do seu mapa neste ano. Como ambas as questões são prioridades para você, a perspectiva não poderia ser melhor. É possível que você resolva mudar de endereço ou faça reformas na casa. O planeta expande tudo que toca. Então, pense grande e conseguirá realizar seus sonhos com até mais encanto do que imaginava. A expansão também pode acontecer em outro lugar: na família! Já pensou em um bebê? Agora é a hora. Essa criança deve unir ainda mais os parentes. Trabalhe para construir o lar que deseja.

Leão

22/7 a 22/8

Eclipses no seu signo e no signo complementar ao seu trazem mudanças, mas também permitem que enxergue a si mesma sob uma nova luz. Repense se compromissos, pessoas e desejos do passado ainda fazem sentido para você. Um eclipse tira você de sua zona de conforto e funciona como uma mensagem do céu para se mexer. Quando ele acontece no seu signo ou no complementar (no seu caso, Aquário), oferece a oportunidade de reconsiderar quem você é e os caminhos que escolheu recentemente. Faça uma revisão para saber por onde começar sua revolução pessoal. Seu olhar estará diferente e as reflexões causarão a sensação de que você nunca entendeu tão bem o que se passa como agora. No final do ano, Júpiter, o planeta dos presentes, entra em Escorpião, onde fica por 13 meses, beneficiando o seu setor do lar. Finalmente, você vai encontrar o endereço perfeito ou conseguir fazer aquela reforma tão sonhada em sua casa.

Virgem

23/8 a 22/9

Coragem, autoconfiança, força: essas palavras definem sua postura durante este ano. Tantas coisas positivas resultam em mais satisfação com a família, dinheiro no banco, carreira engrenada e muito amor. Você Até dezembro, Saturno estará no seu setor da família. O planeta entrou nessa casa em 2014 e, como o professor do zodíaco, já propôs diversos desafios a você e ensinou lições importantes. Os momentos mais críticos ficaram para trás. Essa reta final vai apenas provar a importância de cuidar bem daqueles que amamos – pode ser que seus pais ou alguém querido precise de sua assistência. Confie em mim: não há dinheiro que pague ver quem amamos bem de saúde e feliz. Em 2018, quando essa fase já tiver passado, você vai poder olhar para trás e se orgulhar do que conquistou, pois terá sido fruto de trabalho árduo. Eclipses no eixo Leão e Aquário vão trazer foco para cuidar de seu bem-estar e de sua forma física.

Libra

23/9 a 22/10

Como um pedido de desculpas sincero, o Universo está prestes a reparar os muitos inconvenientes causados nos últimos anos. Você está vivendo seu ano dourado e, amparada por Júpiter, deve conquistar tudo o que sonhar. Sorte: é isso que Júpiter garante aos librianos. Depois de navegar por águas tumultuadas, neste ano você se sentirá em uma piscina tranquila ao entardecer. Vai parecer que está sempre no lugar e na hora certos para aproveitar as benfeitorias do planeta. Com tantas ofertas, a tentação de dizer sim para tudo será grande. Controle-se: nem tudo que brilha é ouro. Melhor dedicar sua energia àquilo que pode dar resultados frutíferos e duradouros. Também não coloque apenas os ganhos financeiros na balança; o fiel deve ser sua felicidade. Júpiter trabalha para expandir seus horizontes e ajudá-la a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Isso pode resultar em viagens internacionais, cursos e novas parcerias.

Escorpião

23/10 a 21/11

Cheia de energia e confiança, você deve usar este ano para fazer uma limpeza: tire aquilo que não acrescenta e abra espaço para o novo. Em outubro, Júpiter entra no seu signo e inaugura um período precioso, repleto de realizações. Júpiter está na sua casa 12, a última antes de chegar ao seu signo. Com o planeta em Libra, você será estimulada a refletir e amarrar pontas soltas. O que deseja para 2018? Trace uma estratégia para alcançar suas metas, mesmo que para isso precise encarar o fim de relações que não acrescentam mais nada. Libra também está associado a sua saúde e seu bem- -estar, principalmente psicológico. Se algo a incomoda, procure um profissional para conversar. Também é o momento de largar hábitos nocivos, como fumar ou se manter sedentária. Em agosto, um eclipse pode aumentar sua vontade de mudar de endereço ou reformar sua casa.

Sagitário

22/11 a 21/12

Saturno, o planeta que ensina duras lições, está no seu signo desde dezembro de 2014, deixando o período conturbado. Ele fica até o fim deste ano, mas agora você já aprendeu a controlá-lo e começará a colher os frutos. Saturno é um planeta rígido e, quando chega a um signo, promove uma série de mudanças impactantes. Essa auditoria que passamos com o astro é dura, mas, ao mesmo tempo, enriquecedora. Ele nos deixa independentes e fortes. Em breve, você provavelmente terá a coragem necessária para tomar uma decisão que vai mudar o seu rumo. Cuide da saúde para passar por esta última fase sem grandes consequências. Júpiter, o planeta dos presentes, está em Libra, sua casa das amizades. Isso quer dizer que a vida será uma festa até outubro, quando o astro passa para Escorpião. Você e seus amigos estarão mais unidos do que nunca e viverão experiências inesquecíveis. Este ano também promete viagens a destinos nacionais e internacionais – hora de realizar sonhos.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Chegar ao topo é muito importante para você e, com sua paixão e intensidade, não será surpresa a conquista de um cargo alto. Este ano é propício para escaladas na carreira e aumentos salariais. Seus métodos práticos e sua paciência a levam aonde deseja. Entretanto, 2017 vai exigir uma capacidade ainda maior de tomar decisões sérias sem muito alarde. Acontece que o foco do ano será o trabalho, mas, como carreira e vida pessoal estão conectadas, talvez mudanças no escritório exijam que você reveja onde vai morar, como e com quem. Março e outubro serão dois meses definitivos para isso por influência da Lua. Um parente mais velho vai exigir sua atenção. Pode ser que a saúde dessa pessoa fique mais frágil e você tenha que se responsabilizar por ela. É possível também que precise investir em uma grande reforma que não estava prevista acompanhada de quantias substanciosas de dinheiro.

Aquário

21/1 a 19/2

Os astros fizeram uma bela combinação para você: Júpiter em Libra a deixa mais reflexiva; Saturno em Sagitário traz para perto os amigos; e os eclipses causam mudanças rápidas e reveladoras. Júpiter está em sua nona casa, a que promove autorreflexões e expande seus horizontes. Essa é a área do mapa que nos traz perspectivas mais amplas sobre nosso lugar no mundo e nos incentiva a devolver para a sociedade (especialmente para os menos afortunados) aquilo que recebemos. Esse crescimento pessoal se prolonga até outubro, quando Júpiter entra em Escorpião. Até lá, a transformação será percebida e você deve se sentir como se estivesse em um lugar totalmente novo. Os eclipses vão intensificar esse processo, e você já começará a se olhar sob essa nova luz a partir de fevereiro. Outro aspecto impactante é a passagem de Saturno, o planeta professor, por Sagitário, sua casa das amizades. É provável que você conheça muitas pessoas, mas, acima de tudo, estreite laços com aqueles que realmente ama e com quem se identifica.

Peixes

20/2 a 20/3

Você está no meio de uma revolução pessoal. Esse processo só termina no final deste ano, mas, se você souber fazer a lição de casa direito, terá resultados incríveis, tais como evolução na carreira e ordem nas finanças. Eclipses são forças da natureza transformadoras: seu impacto é abrupto e não há como detê-los. Mas os deste ano, que dão início a eventos em Leão e Aquário, serão especialmente amigáveis. A exceção é o eclipse do dia 26 de fevereiro, justo no seu signo. Essa é uma oportunidade de se ver sob nova luz e mudar o conceito que tem de si mesma. O autoconhecimento inaugura uma fase extremamente criativa e romântica. Em outubro, Júpiter entra em Escorpião e sua saúde vai melhorar: você se sentirá mais forte para encarar o que aparecer no caminho. Está nos planos uma viagem internacional – o planeta gosta de expandir horizontes, aproveite.

